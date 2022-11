Lionel Messi y la selección argentina ya juegan en Qatar: seguí en vivo el debut

escuchar

8.00 | Evangelina Anderson y Antonela Roccuzzo en un recuerdo del Mundial

“Esperando el partido de la selección, unos años atrás”, escribió Evangelina Anderson en Instagram en la previa al debut del seleccionado nacional en el Mundial de Qatar, en una foto junto a Antonela Roccuzzo. En la postal también se encuentra Gisela Dulko en medio del grupo de mujeres vestidas de celeste y blanco, en lo que fue el aliento que realizaban en el Mundial de Brasil 2014.

El recuerdo de Evangelina Anderson (Foto Instagram @evangelinaanderson)

7.45 | Antonela Roccuzzo vive el partido en Qatar

El 20 de noviembre, Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos arribaron a Qatar. Este martes, la familia se encuentra en la tribuna del estadio Lusail para alentar al seleccionado. En la previa al partido, compartió en Instagram un video del momento en el que la bandera argentina era mostrada en la cancha de juego y el aliento se vivía con emoción en la tribuna.

Antonela Roccuzzo y la previa al partido en Qatar

7.30 | Goles de Lautaro Martínez: anulados

Pasados los 27 minutos del primer tiempo, un segundo gol fue anulado para el seleccionado nacional. Por posición adelantada, el tanto marcado por Lautaro Martínez fue inválido debido a que por la posición de su hombro determinó que no estaba habilitado. El resultado quedó 1-0 a favor de la celeste y blanca. Minutos más tarde, el delantero marcó un segundo punto que también fue anulado por el mismo motivo.

7.25 | Gol anulado para la selección nacional

A los 22 minutos de juego, Lionel Messi llegó solo frente al arquero de Arabia Saudita. Marcó gol pero rápidamente fue anulado debido a la posición adelantada del jugador argentino.

7.10 | Penal para la Argentina

Apenas pasados los 8 minutos del comienzo del juego, Leandro Paredes fue tomado por un jugador de Arabia Saudita, lo que provocó su caía al sueño. El árbitro pidió la revisión del VAR y determinó que era penal. Lionel Messi lo ejecutó para marcar el primer gol para la Argentina.

¡GOL DE ARGENTINA, GOL DE MESSI!



A los 10 minutos, la Pulga abrió el marcador ante #ArabiaSaudita de penal. pic.twitter.com/IPlKReRT6V — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2022

7.00 | Comenzó el partido Argentina - Arabia Saudita

A las 7 de la mañana argentina, el seleccionado nacional salió a la cancha del estadio Lusail para comenzar su debut en el Mundial frente a Arabia Saudita. La formación es Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

6.38 | El apoyo incondicional del Kun Agüero a Lionel Messi: “Caminando todos juntos”

En su cuenta de Twitter, en la previa del partido debut de Qatar 2022, el Kun Agüero le manifestó todo su apoyo a Lionel Messi. El mensaje no es casual: además de grandes amigos, supieron hacer de las suyas en la cancha. “Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos”, apuntó #VamosArgentina

Siempre a full con 🇦🇷 y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos #VamosArgentina 🇦🇷❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 21, 2022

6.30 | El posteo de Leo Messi que dejó a los hinchas sin palabras

A horas del inicio de Argentina-Arabia Saudita, el 10 de la selección subió a su cuenta de Instagram un posteo donde repasaba hitos de su carrera con la celeste y blanca. “Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra Selección”, escribió el jugador del PSG en el pie del posteo.

Leo Messi compartió un video muy emocionante a solo horas del debut de Argentina en el Mundial

6.00 | De la mano de Lionel Messi, debuta la selección en Qatar 2022

Argentina afrontará este martes ante Arabia Saudita su primer partido en el Mundial de Qatar, al que arribó como uno de los favoritos por su condición de campeón de América y la vigencia del invicto más extenso de su historia. El estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre, recibirá 80.000 personas para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el grupo C, que se producirá desde las 7 (13 hora local) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports. Messi, de 35 años, quedará consagrado como el primer futbolista argentino en disputar cinco Mundiales luego de dar su presencia de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

De la mano de Messi, debuta la selección en Qatar 2022 (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

5.30 | Lionel Messi: “A lo que te enfrentes, no importa”

Lionel Messi compartió una publicidad en sus redes sociales a casi 48 horas del debut argentino en el Mundial. “Por los próximos 90 minutos, a lo que te enfrentes, no importa. De local, de visitante, si las posibilidad están en tu contra, no importa. Todo lo que dejaste para llegar no importa. La fama, la prensa, la presión no importan. Por los próximos 90 minutos, lo único que importa es cómo lo enfrentes”, dice en off en un video que concluye con una imagen en la que se lo ve ingresar a un estadio ante la ovación de todos los presentes.

5.00 | Scaloni elogió a Messi y dijo que no habrá sorpresas en el equipo del debut

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este lunes desde Qatar, en la que informó que ya “está decidido el equipo”, y no quiso dar adelantos, aunque aseguró: “No habrá sorpresas”. Asimismo, el DT del seleccionado albiceleste se mostró muy contento con el desempeño de La Pulga y consideró que “todos los elogios a Messi se quedan cortos”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Doha, Qatar: "No habrá sorpresas" Aníbal Greco - La Nación

4.50 | Lionel Messi habló en conferencia de prensa a horas del debut de la selección

Como se esperaba, La Pulga habló en conferencia de prensa sobre cómo se prepara para el partido debut del seleccionado que dirige Scaloni. “Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo”, admitió. En comparación con el equipo de Brasil 2014, Leo comparó: “No sé si llegamos mejor, pero está claro que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo”. Tras asegurar que se encuentra “muy bien físicamente”, el crack rosarino admitió: “Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba”.

Lionel Messi habla en conferencia de prensa desde Qatar

4.00 | El tobillo hinchado de Messi: la imagen que causó preocupación

En la previa al debut de este martes, a las 7 de nuestro país, frente a Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni, entrenó y se lo pudo ver a con Lionel Messi trabajando normalmente separado de sus compañeros. Sin embargo, una imagen tomada por la televisión mostró algo inquietante: el tobillo derecho del astro de la selección nacional lucía muy hinchado dentro del botín.

El tobillo derecho de Lionel Messi: descartaron que sea un problema Aníbal Greco - La Nación

