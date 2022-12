¿Quién gana hoy en el Mundial 2022? Los pronósticos de los partidos de este viernes 2 de diciembre

escuchar

Este viernes 2 de diciembre se terminan los partidos de la etapa de grupos del Mundial Qatar 2022. Se disputarán un total de cuatro compromisos: A las 12 se define la zona H con los duelos entre Corea del Sur vs. Portugal en el Estadio Ciudad de la Educación, y Ghana vs. Uruguay en el Estadio Al Janoub; mientras que a las 16 se dirimirán los clasificados de la zona G con los enfrentamientos entre Camerún vs. Brasil en el Estadio Icónico de Lusail, y Serbia vs. Suiza en el Estadio 974.

Al igual que para el resto de los compromisos a lo largo de la competencia, LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, Portugal, Uruguay, Brasil y Suiza, son los candidatos a quedarse con los tres puntos en sus respectivos partidos de la fecha 3.

Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, es favorito en el enfrentamiento ante Corea del Sur Abbie Parr - AP

Corea del Sur vs. Portugal : el equipo dirigido por Fernando Santos es el favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un 76,7% de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo surcoreano posee apenas el 8,98% .

: el equipo dirigido por Fernando Santos es el favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo surcoreano posee apenas el . Ghana vs. Uruguay : el equipo sudamericano alcanza el 61,49% de chances de quedarse con la victoria, contra un 15,47% de los africanos.

: el equipo sudamericano alcanza el de chances de quedarse con la victoria, contra un de los africanos. Camerún vs. Brasil : el equipo dirigido por Tite posee un 91,45% de chances de ganar. Por su parte, el elenco africano tiene apenas un 1,35% de oportunidades según el análisis matemático.

: el equipo dirigido por Tite posee un de chances de ganar. Por su parte, el elenco africano tiene apenas un de oportunidades según el análisis matemático. Serbia vs. Suiza: el elenco helvético es el favorito a llevarse la victoria con 40,67% de chances. El combinado balcánico alcanza el 34,46% según el predictivo.

Para obtener esos valores se analizaron más de 2300 partidos de 71 selecciones. Se tomaron en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial Brasil 2014 de todos los equipos participantes (se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes, por lo que un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo); y la fuerza de ataque y de defensa de cada uno de los clasificados según los goles que anotaron y recibieron, entre otros apartados. Además, el simulador también tiene en cuenta los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2022, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo.

¿Qué dicen las apuestas de los cuatro partidos?

Portugal es favorito a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a 1.86 , contra 4.56 de una hipotética victoria de Corea del Sur. El empate, por su parte, paga hasta 4.07 .

a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a , contra de una hipotética victoria de Corea del Sur. El empate, por su parte, paga hasta . Uruguay corre con ventaja para derrotar a Ghana. Las cuotas que se pagan por una victoria de los sudamericanos son de 1.83, mientras que un hipotético triunfo de los ghaneses cotiza 4.91. La igualdad paga 3.95.

El uruguayo Guillermo Varela se lamenta luego de la caída ante Portugal por 2-0

Brasil es claro favorito para quedarse con el triunfo en su partido , con cuotas cercanas a 1.43 . Un triunfo de Camerún, por su parte, paga cerca de 8.56 ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 5.30 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

, con cuotas cercanas a . Un triunfo de Camerún, por su parte, paga cerca de ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta en casas de apuestas nacionales e internacionales. Serbia tiene el mote de favorito por una mínima diferencia en su partido ante Suiza. Su victoria paga 2.72; mientras que un triunfo del elenco suizo tiene cuotas de hasta 2.89. La parda cotiza 3.50.

Posibles formaciones

Corea del Sur vs. Portugal

Corea del Sur : Kim Seung ; Kim Jin-Su , Kim Young-Gwon , Kim Min-Jae , Moon Hwan Kim ; Jung Woo-Young , In Beom Hwang ; Heung Min Son , Jeon Woo Yeong , Kwon Chang Hoon y Gue Sung Cho . DT : Paulo Bento .

: Kim ; Kim , Kim , Kim , Moon ; Jung , In ; Heung Min , Jeon , Kwon y Gue . : Paulo . Portugal: Diogo Costa; Raphael Guerreiro, Rubén Días, Pepe, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo o André Silva y Bernardo Silva. DT: Fernando Santos.

Ghana vs. Uruguay

Ghana: Lawrence Ati; Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu y Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus y André Ayew; Iñaki Williams y Jordan Ayew. DT: Otto Addo.

Lawrence Tariq Daniel Mohammed y Gideon Thomas Salis Abdul Mohammed y André Iñaki y Jordan DT: Otto Uruguay: Sergio Rochet; Martín Cáceres, José María Giménez, Sebastián Coates y Mathías Olivera; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri y Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Edinson Cavani. DT: Diego Alonso.

Camerún vs. Brasil

Brasil : Ederson ; Dani Alves , Éder Militão , Bremer y Alex Telles ; Fabinho , Fred o Bruno Guimarães y Rodrygo o Everton Ribeiro ; Antony , Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús o Pedro . DT : Tité .

: ; Dani , Éder , y Alex ; , o Bruno y o Everton ; , Gabriel y Gabriel o . : . Camerún: Devis Epassy; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou y Nouhou Tolo; André Zambo Anguissa, Martin Hongla y Pierre Kunde; Bryan Mbeumo, Eric Choupo-Moting y Vincent Aboubakar. DT: Rigobert Song.

Serbia vs. Suiza

El suizo Granit Xhaka juega con la pelota durante el partido del grupo G entre Suiza y Camerún

Suiza : Yann Sommer ; Silvan Widmer , Manuel Akanji , Nico Elvedi , Ricardo Rodrí­guez ; Remo Freuler , Granit Xhaka , Fabian Rieder , Djibril Sow ; Ruben Vargas y Breel Embolo . DT: Murat Yakin .

: Yann ; Silvan , Manuel , Nico , Ricardo ; Remo , Granit , Fabian , Djibril ; Ruben y Breel . DT: Murat . Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic; Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Filip Kostic; Dusan Tadic, Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

