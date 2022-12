Cuándo juega Suiza vs. Serbia por el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

escuchar

Este viernes, desde las 16 (hora argentina), Suiza y Serbia se enfrentan en el Estadio 974 en el marco de la última fecha del grupo G, por un lugar en los octavos de final. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini, se puede ver en vivo por TV Pública, DeporTV y DSports. En el otro partido de la zona, Camerún y Brasil se enfrentan en simultáneo en el Estadio Icónico de Lusail.

Suiza tiene el destino en sus propias manos. Los futbolistas dirigidos por Murak Yakin pueden, con un triunfo, asegurarse su tercera presencia seguida en los octavos de final de una Copa del Mundo. Un empate, en cambio, los deja a merced de una eventual victoria de Camerún ante ya la clasificada Brasil. Serbia, por su parte, necesita sumar tres puntos ante Suiza y esperar que Brasil no pierda ante los ‘Leones Indomables’. El equipo que dirige Dragan Stojkovic tuvo en sus manos llegar en mejor posición a la última jornada pero el lunes se le esfumó una ventaja de 3 a 1 frente a Camerún, que terminó empatando 3 a 3 en un épico partido.

El suizo Granit Xhaka juega con la pelota durante el partido del grupo G entre Suiza y Camerún

Suiza vs. Serbia: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo G del Mundial Qatar 2022

Día : viernes 2 de diciembre.

: viernes 2 de diciembre. Horario : 16 (hora argentina).

: 16 (hora argentina). Estadio : 974.

: 974. Árbitro : Fernando Rapallini (Argentina)

: Fernando Rapallini (Argentina) TV : TV Pública, DSports y DeporTV.

: TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

Del lado suizo, Yakin insistió en la conferencia de prensa previa al encuentro que no jugarán con la calculadora y saldrán en busca de un triunfo: ”Me gustan los resultados positivos. Como entrenador no puedes enviar a tu equipo a jugar para empatar. Queremos intentar ganar el partido y esperamos tener la calidad necesaria para hacerlo”, subrayó. Por su parte, el capitán Granit Xhaka aseguró que preveían que el duelo ante el combinado balcánico iba a ser decisivo: “Al principio del torneo sabíamos que el encuentro con Serbia sería el decisivo en este grupo”, afirmó, tras caer por 1 a 0 ante Brasil.

El entrenador bálcánico, Dragan Stojkovic, fue mucho más duro en las declaraciones previas al encuentro: “Si hacemos estupideces como contra Camerún, ¿qué puedo esperar? Nada. Pero incluso el 3 a 3 con ellos no es una tragedia, hay que ver los jugadores que tienen. No es una vergüenza y una tragedia empatar en un Mundial ¿Qué hicimos en un Mundial? ¿Hemos sido campeones? Bueno, no importa, tendremos un rival difícil que acabó por delante de Italia (en la fase de clasificación)”, dijo.

El técnico serbio Dragan Stojkovic fue crítico con la actuación de su equipo ante Camerún

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado serbio es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.49. Un triunfo del equipo suizo, por su parte, paga cerca de 2.89; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.49 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Suiza, con un 40,68% de posibilidades. Por su parte el combinado serbio tiene un 34,35% de chances según el análisis matemático.

Probables formaciones

Suiza : Yann Sommer ; Silvan Widmer , Manuel Akanji , Nico Elvedi , Ricardo Rodrí­guez ; Remo Freuler , Granit Xhaka , Fabian Rieder , Djibril Sow ; Ruben Vargas y Breel Embolo . DT: Murat Yakin .

: Yann ; Silvan , Manuel , Nico , Ricardo ; Remo , Granit , Fabian , Djibril ; Ruben y Breel . DT: Murat . Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic; Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Filip Kostic; Dusan Tadic, Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

