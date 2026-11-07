Racing de Santander venció 2-1 a Málaga, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 7 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el estadio La Rosaleda, Racing de Santander logró una importante victoria por 2-1 frente a Málaga, bajo el arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos. El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, mostró un desarrollo intenso desde los minutos iniciales.

El marcador lo abrió Málaga a los 28 minutos por intermedio de Carlos Dotor, quien definió tras una asistencia de Adrián Niño. Sin embargo, en el complemento, la visita logró revertir el resultado: a los 50 minutos, Iker Luque marcó el primer gol tras una asistencia de Pablo Ramón, y a los 60 minutos, Yassir Zabiri selló el 2-1 definitivo. En cuanto a las formaciones, el local optó por un esquema 5-3-2 mientras que el equipo ganador presentó un 4-2-3-1.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio del balón fue ligeramente favorable para el equipo visitante, que registró una posesión del 53,6% frente al 46,4% del conjunto local. A pesar de que Málaga generó 16 disparos, 8 de ellos a puerta, no pudo sostener la ventaja inicial. Racing de Santander, por su parte, concretó 21 remates totales, con 7 intervenciones directas al arco. El encuentro tuvo un clima tenso que se reflejó en la disciplina: Adam Aznou, jugador del local, vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación a los 63 minutos.

Gestión de bancos y momentos clave

Ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas durante la segunda mitad. A los 73 minutos, el entrenador visitante realizó una doble modificación táctica: ingresaron Domingos André Ribeiro Almeida por Sergio Canales y Giorgi Guliashvili por Iñigo Vicente. Por el lado del local, la urgencia por empatar llevó a realizar cambios ofensivos, incluyendo el ingreso de Joaquín Muñoz y Pablo Martínez a los 82 minutos, aunque no lograron vulnerar nuevamente la valla rival antes del pitazo final.

Racing de Santander venció por 2-1 a Málaga como Away, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p621933', 'player_name': 'Iker, Luque', 'minute': '50', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p469317', 'assist_player_name': 'Pablo, Ramón'} , {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '60', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Málaga el gol fue marcado por {'player_id': 'p448178', 'player_name': 'Carlos, Dotor', 'minute': '28', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593196', 'assist_player_name': 'Adrián, Niño'}. El cotejo se disputó en el estadio La Rosaleda, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Málaga suma 5 puntos, ubicándose en la 20 posición, mientras que Racing de Santander tiene 14 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Málaga y Racing de Santander en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.