Rafael Nadal y su retiro de Wimbledon: las cuatro veces que el español no pudo seguir compitiendo en un torneo de Grand Slam

En sus 20 años como profesional Rafael Nadal acumula 64 torneos de Grand Slam en su haber con 22 títulos y es el máximo ganador de la historia por encima de Roger Federer y Novak Djokovic, quienes tienen dos decenas cada uno. El español fue anunciado en 352 partidos de los cuales 310 los ganó, 40 los perdió y los dos restantes no se presentó, con aviso previo, a raíz de lesiones. Uno de ellos es el que debía afrontar este viernes en las semifinales de Wimbledon frente al australiano Nick Kyrgios.

En la conferencia de prensa que brindó en el All England Tennis Club el manacorí explicó que sufre un desgarro abdominal de siete milímetros y le resulta imposible continuar en competencia. Así, truncó su objetivo de ser campeón de los cuatro Grand Slams en la misma temporada -ganó Australian Open y Roland Garros- e igualar lo hecho por Rod Laver en 1969.

En cuartos de final ante Taylor Fritz Rafael Nadal fue asistido por el fisioterapeuta, pero siguió ADRIAN DENNIS - AFP

Los cuatro retiros de Nadal en Grand Slam por lesión

Australian Open 2010 : en cuartos de final frente al escocés Andy Murray el manacorí tiró la toalla cuando perdía 3-6 6-7 (2) y 0-3 por un problema en su rodilla derecha. Fue su primer abandono en un Grand Slam y no pudo defender el título obtenido la edición anterior.

: en cuartos de final frente al escocés el manacorí tiró la toalla cuando perdía 3-6 6-7 (2) y 0-3 por un problema en su rodilla derecha. Fue su primer abandono en un Grand Slam y no pudo defender el título obtenido la edición anterior. Roland Garros 2016 : tras ganar el duelo de segunda ronda y en la previa al choque con su compatriota Marcel Granollers , anunció su retiro del campeonato por inconvenientes en su muñeca izquierda. En 2015 había sido eliminado en cuartos de final y, luego de 2016, fue campeón cuatro veces consecutivas de las 13 totales.

: tras ganar el duelo de segunda ronda y en la previa al choque con su compatriota , anunció su retiro del campeonato por inconvenientes en su muñeca izquierda. En 2015 había sido eliminado en cuartos de final y, luego de 2016, fue campeón cuatro veces consecutivas de las 13 totales. Australian Open 2018: otra vez en Oceanía y en cuartos de final contra el croata Marin Cilic. Nadal se fue del Rod Laver Arena cuando caía 6-3 3-6 7-6 (5) 2-6 y 0-2 por una dolencia en su pierna derecha.

otra vez en Oceanía y en cuartos de final contra el croata Nadal se fue del Rod Laver Arena cuando caía 6-3 3-6 7-6 (5) 2-6 y 0-2 por una dolencia en su pierna derecha. US Open 2018: el segundo abandono de la temporada en Grand Slam fue en Estados Unidos contra Juan Martín Del Potro en semifinales. El argentino se imponía 7-6 y 6-2 cuando el europeo, por entonces número uno del mundo, se fue por molestias en su rodilla derecha.

Wimbledon 2022: tras sufrir los cuartos de final pero superar al estadounidense Taylor Fritz 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (4), este jueves Rafael Nadal anunció en conferencia de prensa que no disputará las semifinales contra el australiano Nick Kyrgios porque padece un desgarro abdominal que lo mantendrá fuera de las canchas alrededor de un mes.

A diferencia de las ocasiones anteriores, el retiro del español en Wimbledon no será dentro de una cancha. Lo anunció en conferencia de prensa: directamente no podrá presentarse al partido por las dolencias físicas que podrían agudizarse si no frena la competencia.