Real Betis venció 1-0 a Getafe, por la Liga de España 2026

En un encuentro disputado el 17 de septiembre de 2026 a las 14.00 en el estadio Benito Villamarín, el Real Betis logró quedarse con los tres puntos frente al Getafe. El partido, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España, contó con el arbitraje de José María Sánchez Martínez. La única emoción del compromiso llegó a los 45 minutos, cuando Abde, Ezzalzouli marcó el 1 gol tras asistencia de Troy, Parrott, sellando el 1-0 definitivo.

Desarrollo táctico y juego

El duelo táctico presentó una interesante diferencia de esquemas: el Real Betis saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que el Getafe optó por un 4-1-4-1. El trámite se vio condicionado por la intensidad y el juego brusco; prueba de ello fue la expulsión de Mario, Martín en el Getafe a los 86 minutos tras ver su segunda tarjeta amarilla. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. Por el lado del equipo local, a los 45 minutos ingresó Héctor, Bellerín por Ángel, Ortiz, mientras que posteriormente entraron jugadores como Dani, Ceballos, Cucho, Hernández, Rodrigo, Riquelme y Álvaro, Fidalgo para sostener la ventaja.

Dominio estadístico

El Real Betis mostró una superioridad marcada en la posesión de la pelota, registrando un 75% frente al 25% de su rival. Esta tenencia se tradujo en una mayor vocación ofensiva, disparando un total de 22 veces, de las cuales 8 fueron a portería. En contraste, el Getafe tuvo dificultades para generar peligro real, acumulando apenas 8 disparos en total con solo 2 intentos entre los tres palos. La disciplina también jugó un rol clave, con el Getafe acumulando múltiples amonestaciones, incluyendo las tarjetas recibidas por David, Cordón Mancha, Nemanja, Gudelj y Sebastián, Boselli.

El camino tras la victoria

Con este resultado, el Real Betis reafirma su buen presente en la competencia. El conjunto local supo capitalizar su volumen de juego, logrando 4 tiros de esquina que pusieron en aprietos a la defensa del Getafe en reiteradas ocasiones. Por su parte, la visita, a pesar de las variantes introducidas por su cuerpo técnico, no logró romper el cerrojo defensivo y terminó pagando cara su falta de efectividad y las dificultades disciplinarias que derivaron en la tarjeta roja sobre el cierre del partido.

Real Betis venció por 1-0 a Getafe como Home, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Real Betis el gol fue marcado por {'player_id': 'p500745', 'player_name': 'Abde, Ezzalzouli', 'minute': '45', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p447235', 'assist_player_name': 'Troy, Parrott'} . El cotejo se disputó en el estadio Benito Villamarín, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Benito Villamarín, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Betis suma 15 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Getafe tiene 5 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Betis y Getafe en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.