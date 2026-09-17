Lionel Messi, camino a despedirse de la selección: gol 100 con Inter Miami y otro título

Mientras empieza a soñar con la despedida de la selección que el hincha argentino le dará el 6 de octubre en el Monumental, Lionel Messi sigue despuntando el vicio del fútbol en Inter Miami. Colgará con gloria la camiseta celeste y blanca, pero con la rosa del equipo de la Florida le quedan cosas por hacer. Por ejemplo, marcar un gol y dar una asistencia para obtener la Campeones Cup con un 2-0 sobre Cruz Azul, en una final que, desde 2018, enfrenta al campeón de la MLS con el campeón de la temporada de México. No es un título oficial, ya que no es reconocido por la Concacaf, por lo cual no le quita ni le agrega mucho a un palmarés de Messi que ya es impresionante con 48 títulos.

La carrera de Messi se sigue llenando de símbolos, de parábolas que atraviesan el tiempo. Marcó su gol número 100 en 115 partidos en Inter Miami. Y se lo hizo al mismo equipo con el que empezó la cuenta centenaria: en julio de 2023 le anotó de tiro libre a Cruz Azul por la Leagues Cup.

Messi, tras el cabezazo del 1-0, señala a Luis Suárez, que le dio la asistencia CHANDAN KHANNA - AFP

Hay goles que Messi hizo decenas de veces sin que los marcadores le adivinaran su truco, que combina los manejos del tiempo, los espacios y la precisión en el remate. Su barrida de derecha al centro sobre la frontal del área grande para sacar el zurdazo cruzado es un martirio recurrente para los arqueros. Todos saben lo que va a hacer, pero casi nadie lo puede impedir.

Es una clase de gol que lleva el sello Messi, que también, ya entrado en los 39 años, puede sorprender con una definición que no es tan frecuente en su infinito catálogo. Y si no, basta con observar el trazo de su gol número 100 en Inter Miami. Entró por el medio del área hecho una fiera para cabecear un centro de Luis Suárez con la pujanza de un centro-delantero inglés de la década del 70. Impresionantes fueron el salto y la coordinación para ganarle el duelo a Willer Ditta, un zaguero central colombiano de 1,80m, que hace poco estuvo en la carpeta de posibles refuerzos de River. Messi lo dejó pequeño por la grandeza que irradia en muchas de sus intervenciones, sobre todo las que deciden el rumbo de un partido.

Messi, con un gran cabezazo para el 1-0

Hasta ese momento, los 23 minutos del primer tiempo, no ocurría demasiado, salvo en un remate del ex-River Agustín Palavecino que desvió St. Clair. En Inter Miami debutaba Matías Galarza Fonda y Casemiro volvía a ocupar el puesto de zaguero central para intentar cerrar la sangría defensiva de un equipo que recibió goles en los 11 partidos anteriores. Pasaba poco en el partido hasta que Messi lo reventó con un cabezazo rotundo.

El N° 10 siente el fútbol, lo juega y lo transmite. El lateral Facundo Mura se sintió alumno de un curso acelerado con las indicaciones que le daba Messi sobre cuándo hacer la diagonal o doblarlo para ofrecerse como descarga. Cuando una vez Paulo Dybala dijo que no era sencillo jugar con Messi, se refería al desafío que significa sintonizar con su visión tridimensional del juego.

Messi deja atrás a Amaury García; a los 39 años sigue jugando con la ilusión de un veinteañero Lynne Sladky - AP

También Messi se enojó con el árbitro cuando no sancionó con foul la desestabilización que le provocó un defensor en el ingreso al área. Le rezongó al hondureño Héctor Martínez y después se le quejó al cuarto árbitro. No quiere regalar nada, todo lo que pasa en un partido le incumbe.

Los remates de Palavecino siguieron siendo lo más punzante de un Cruz Azul anodino, que recién en la segunda etapa estuvo cerca del empate con un cabezazo del Toro Fernández que dio en un poste. El equipo mexicano levantó el nivel en el segundo período con los ingresos del argentino Gonzalo Piovi y de Campos. Se jugó más cerca del área local, con los riesgos que eso implica para un equipo que no es muy firme.

El resumen de Inter Miami 2 - Cruz Azul 0

Con Inter Miami más parado de contraataque, Messi desempolvó una jugada de su época veinteañera, con un esprint de 25 metros para dejar en el camino a dos marcadores, en un esfuerzo al que le faltó el último chispazo para que Ditta no llegara al cierre.

Messi dirigía las réplicas; lo puso en situación de gol a Luis Suárez, que le entró muy mal a la pelota. Con la incorporación de Casemiro, Inter tiene otra fórmula para el gol: Messi le pone la pelota en la cabeza al brasileño desde el córner. Esa conexión ya funcionó en la MLS y anoche fue el pasaje al 2-0.

Por obra de Messi, Cristian “Kily” González debutó como director técnico de Inter Miami con un triunfo y un título. Y también por primera vez se levantó un trofeo en el nuevo NU Stadium. Por donde pasa Messi, la historia adquiere otra dimensión.