Real Madrid venció 3-0 a Valencia, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. Fue un partido donde Real Madrid logró imponer condiciones rápidamente para llevarse los tres puntos ante Valencia en una nueva fecha de la competencia.

El desarrollo del encuentro y la contundencia visitante

El conjunto dirigido tácticamente bajo una estructura de 4-2-3-1 logró superar el planteo de 5-3-2 presentado por los locales. Los goles del encuentro llegaron de la siguiente manera:

A los 28 minutos, Federico Valverde marcó el 1-0 tras una gran ejecución.

marcó el 1-0 tras una gran ejecución. A los 36 minutos, Arda Güler amplió la ventaja para poner el 2-0.

amplió la ventaja para poner el 2-0. A los 75 minutos, Kylian Mbappé selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Arda Güler.

El partido se vio condicionado por la expulsión de José Gayà a los 78 minutos, lo que complicó aún más las aspiraciones de Valencia en el tramo final del juego.

Estadísticas que marcaron el rumbo

La superioridad de Real Madrid quedó reflejada en la posesión del balón, alcanzando un 68,4% contra el 31,6% de Valencia. La ofensiva visitante fue constante, registrando 19 tiros totales de los cuales 11 fueron a puerta, mientras que el local apenas pudo concretar 4 disparos, con solo 2 intervenciones del guardameta rival.

Acciones disciplinarias y recambio táctico

El clima del partido fue intenso, derivando en numerosas tarjetas amarillas para ambos equipos y la mencionada tarjeta roja para José Gayà. En cuanto a las sustituciones, Valencia intentó variantes con el ingreso de jugadores como Luis Rioja y Aimar Blázquez, mientras que Real Madrid refrescó su alineación sobre el final con los ingresos de Brahim Díaz, Eduardo Camavinga y Endrick para cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Real Madrid venció por 3-0 a Valencia como Away, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p223255', 'player_name': 'Federico, Valverde', 'minute': '28', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p520250', 'player_name': 'Arda, Güler', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '75', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p520250', 'assist_player_name': 'Arda, Güler'} . El cotejo se disputó en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Valencia suma 9 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Real Madrid tiene 30 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Valencia y Real Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.