Remo empató 1-1 con RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 18 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Mangueirão, con el arbitraje de Alex Gomes Stefano. En un compromiso correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A, Remo y RB Bragantino igualaron 1-1. A los 10 minutos, Lucas Henrique Barbosa abrió el marcador para el conjunto visitante. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Jandir Breno Souza Silva logró la igualdad definitiva para el dueño de casa tras una asistencia de Gabriel Pereira Taliari.

Desarrollo táctico y modificaciones

El partido mostró dos propuestas marcadas desde el inicio: mientras que Remo se plantó con un esquema 5-4-1, RB Bragantino optó por una estructura 4-2-3-1. Con el correr de los minutos, ambos entrenadores buscaron variantes para romper la paridad:

A los 45 minutos, RB Bragantino realizó un cambio táctico clave: ingresó Jandir Breno Souza Silva por David Francisco Trindade Braga , quien poco después marcaría el empate.

realizó un cambio táctico clave: ingresó por , quien poco después marcaría el empate. A los 68 minutos, Remo refrescó su ataque con el ingreso de Glaybson Yago Souza Lisboa y Leonel Picco.

En cuanto al aspecto disciplinario, el árbitro Alex Gomes Stefano amonestó a José Ivaldo Almeida Silva y Gabriel Pereira Taliari en el equipo local, mientras que Eric dos Santos Rodrigues vio la tarjeta amarilla en la visita.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de las acciones fue repartido, aunque Remo mostró una mayor insistencia ofensiva. El equipo local registró un 54,3% de posesión de balón frente al 45,7% de RB Bragantino. La diferencia en la intención de juego se reflejó en la cantidad de remates: Remo acumuló 25 disparos (6 a puerta) contra los 16 intentos (5 a puerta) del conjunto visitante. El control territorial de los locales también se evidenció en la estadística de tiros de esquina, donde dominaron con 14 corners frente a los 3 obtenidos por la visita.

Cierre de la jornada

El empate deja sensaciones encontradas para ambos planteles en este tramo final del Brasileirao Serie A. Si bien RB Bragantino logró ponerse en ventaja temprano, no pudo sostener la diferencia ante un Remo que, impulsado por el apoyo en el Mangueirão y su volumen de juego, rescató una unidad necesaria. La intensidad en las áreas y el despliegue táctico predominaron en un duelo que se definió por detalles en la jornada 31.