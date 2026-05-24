Remo perdió por 1-2 ante Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 24 de mayo de 2026 a las 16.02 en el Mangueirão, con arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. El enfrentamiento, correspondiente a la fecha 17 del campeonato, mantuvo la tensión hasta el silbatazo final en un desarrollo cargado de incidencias.

Goles y el condicionante de la roja

El marcador se abrió a los 14 minutos gracias a Jandir Breno, Souza Silva, quien puso en ventaja al local. Sin embargo, la historia cambió cerca del cierre de la primera mitad: a los 45 minutos, Kevin, Viveros marcó el 1-1 tras asistencia de Jádson, Alves dos Santos. Ya en el complemento, a los 53 minutos, el propio Kevin, Viveros volvió a anotar, nuevamente asistido por Jádson, Alves dos Santos, para sentenciar el 2-1 definitivo. La situación se complicó para Remo tras la expulsión directa de Jandir Breno, Souza Silva a los 52 minutos por lenguaje ofensivo. En cuanto a lo táctico, Remo presentó un 4-2-3-1, mientras que Athletico Paranaense apostó por un 3-4-2-1.

Análisis estadístico y disciplina

El dominio del balón estuvo del lado de la visita, con una posesión del 56,2% frente al 43,8% del dueño de casa. La diferencia en la ambición ofensiva fue marcada: Athletico Paranaense registró 16 tiros totales con 9 a puerta, mientras que Remo apenas logró 3 remates, de los cuales 2 fueron al arco. Además, la visita contó con 10 corners a favor contra 3 de los locales.

Sustituciones y tarjetas

El partido estuvo marcado por una alta carga disciplinaria, registrándose múltiples amonestaciones, incluyendo las de Bruno, Zapelli, Antônio Feliphe, Costa Silva, Leonardo, Caetano Silva y Diogo Riquelme, Rivas do Nascimento por el lado de la visita, y Marcelo, Rodrigues Souza por el local. Los técnicos buscaron variantes constantes para alterar el ritmo del juego: