Remo perdió por 1-2 ante Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A

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Un duelo parejo definido por detalles en la jornada 17 del torneo de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 24 de mayo de 2026 a las 16.02 en el Mangueirão, con arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. El enfrentamiento, correspondiente a la fecha 17 del campeonato, mantuvo la tensión hasta el silbatazo final en un desarrollo cargado de incidencias.
Goles y el condicionante de la roja
El marcador se abrió a los 14 minutos gracias a Jandir Breno, Souza Silva, quien puso en ventaja al local. Sin embargo, la historia cambió cerca del cierre de la primera mitad: a los 45 minutos, Kevin, Viveros marcó el 1-1 tras asistencia de Jádson, Alves dos Santos. Ya en el complemento, a los 53 minutos, el propio Kevin, Viveros volvió a anotar, nuevamente asistido por Jádson, Alves dos Santos, para sentenciar el 2-1 definitivo. La situación se complicó para Remo tras la expulsión directa de Jandir Breno, Souza Silva a los 52 minutos por lenguaje ofensivo. En cuanto a lo táctico, Remo presentó un 4-2-3-1, mientras que Athletico Paranaense apostó por un 3-4-2-1.
Análisis estadístico y disciplina
El dominio del balón estuvo del lado de la visita, con una posesión del 56,2% frente al 43,8% del dueño de casa. La diferencia en la ambición ofensiva fue marcada: Athletico Paranaense registró 16 tiros totales con 9 a puerta, mientras que Remo apenas logró 3 remates, de los cuales 2 fueron al arco. Además, la visita contó con 10 corners a favor contra 3 de los locales.
Sustituciones y tarjetas
El partido estuvo marcado por una alta carga disciplinaria, registrándose múltiples amonestaciones, incluyendo las de Bruno, Zapelli, Antônio Feliphe, Costa Silva, Leonardo, Caetano Silva y Diogo Riquelme, Rivas do Nascimento por el lado de la visita, y Marcelo, Rodrigues Souza por el local. Los técnicos buscaron variantes constantes para alterar el ritmo del juego:
- A los 45 minutos, Athletico Paranaense realizó cambios clave con el ingreso de Julimar, Silva Oliveira Júnior y Leonardo, Caetano Silva.
- Por su parte, Remo buscó aire fresco en el segundo tiempo con las salidas de figuras como Vitor, Frezarin Bueno y Patrick, Bezerra do Nascimento.