River Plate y Independiente Santa Fe empataron 1-1 por la Copa Sudamericana 2026

River Plate y Independiente Santa Fe empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en el estadio Mâs Monumental, en una nueva jornada de la copa. Para River Plate el gol fue marcado por Driussi, mientras que para Independiente Santa Fe el gol fue anotado por Fagúndez. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.