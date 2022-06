Rodrigo De Paul rompió un récord en la selección argentina: a quiénes superó

La selección argentina estiró su invicto a 33 partidos con los triunfos en la Finalissima ante Italia 3 a 0 y este domingo contra Estonia 5 a 0 en un amistoso internacional que se jugó en España. Las victorias en ambos encuentros le dieron a Rodrigo De Paul un récord muy difícil de superar y que depende más de lo colectivo que lo individual: llegó a 31 juegos sin perder con la camiseta albiceleste y superó a Oscar Ruggeri y Sergio Agüero, que quedaron con 30.

La marca del mediocampista formado en Racing empezó en 2019 y se construyó en tres años, con la obtención de la Copa América 2021 y la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no conoció la derrota. Tras la goleada a Estonia con cinco tantos de Lionel Messi, De Paul no ocultó su felicidad en redes sociales por el logro personal: “Me siento muy orgulloso de quedar en la historia de nuestra selección, el récord es una inyección anímica para saber que el trabajo siempre paga”.

Cerramos una semana fantástica!!! Ahora si a descansar.. me siento muy orgulloso de quedar en la historia de nuestra selección, el récord es una inyección anímica para saber que el trabajo siempre paga!! VAMOS SELECCIÓN 🇦🇷💙🤍 pic.twitter.com/7ncProYOdr — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) June 5, 2022

El mediocampista de Atlético de Madrid relegó por un partido a Ruggeri, cuyos cotejos invicto fueron entre 1991 y 1993, y a Kun Agüero, que no perdió desde 2010 a 2014. Ezequiel Lavezzi y Javier Mascherano tienen una cifra de 28 duelos sin caídas mientras que Sergio Romero y Fernando Gago, de 27, la misma cantidad que Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, quienes puede extenderla porque son parte del combinado actual junto con De Paul.

En el encuentro frente a Estonia, De Paul fue el jugador argentino que más pases exitosos dio con 88 sobre 100. De ese total, 29 fueron para Messi, más del doble que el segundo futbolista que más le dio el balón al número 10, Nahuel Molina con 14. Con los cinco goles, el delantero del París Saint Germain se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia en selecciones porque superó a Ferenc Puskás. Una lista que domina Cristiano Ronaldo (117 goles), por delante de Ali Daeni (Irán, 109), Mokhtar Dahari (Malasia, 89) y Messi.

