Las apuestas para el Mundial Qatar 2022: el pequeño cambio de la Argentina tras vencer a Italia y Estonia

Para las casas de apuestas del mundo, la selección argentina sigue siendo la quinta favorito a ganar el Mundial Qatar 2022, aún tras haber brillado ante Italia y obtenido al Finalissima en Wembley entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América y golear a Estonia 5 a 0 en uno de los últimos amistosos internacionales previos a la gran cita.

El equipo de Lionel Scaloni paga una cuota máxima de 10.00, un punto menos que en la previa a ambos encuentros. A pesar de haber elevado su consideración, se mantuvo en el mismo lugar de la lista que encabeza Brasil (6.00) seguido de Inglaterra (7.50) y Francia (7.50). Cuarto se ubica España (9.50), por lo que no hubo ninguna modificación con respecto a las últimas semanas más allá de que todos los combinados tuvieron actividad. Por ejemplo, los brasileños le ganaron la Copa Kirin a Japón mientras que los tres conjuntos europeos afrontan la Nations League.

La selección argentina bajó su cuota de favoritísimo a ganar el Mundial, pero se mantiene quinto Alvaro Barrientos - AP

Top de las apuestas

Brasil - 6.00

Inglaterra - 7.50

Francia - 7.50

España - 9.50

Argentina - 10.00

Alemania - 12.00

Países Bajos - 15.00

Bélgica - 15.00

Portugal - 15.00

El triunfo de la albiceleste ante la azzurra no impactó tanto en Europa como sí en nuestro país. Y lo avalan declaraciones de importantes figuras del fútbol mundial. Antes del encuentro el que abrió la polémica fue Kylian Mbappé, quien sostuvo que “en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”. Y agregó: “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil no tienen eso”.

Luego del categórico triunfo de la Argentina ante Italia, el director técnico de la selección de España, Luis Enrique, le bajó el precio a la euforia sudamericana: “No nos volvamos locos porque le haya ganado a Italia. Italia ahora justo está en un periodo de cambio y debilidad que puede durar y que es difícil salir de ello”. La visión que parte del fútbol europeo tiene sobre la Argentina puede ser un factor decisivo en porqué no es más favorita luego de lo que demostró en estos dos partidos, sobre todo en Wembley, en los que marcó ocho goles y no recibió ninguno.

Brasil es el máximo favorito a ganar el Mundial para las casas de apuesta por sobre Inglaterra, Francia y la España de Luis Enrique Shaun Botterill - Getty Images Europe

En sexto lugar aparece Alemania con una cuota máxima de 12.00. Continúan tres con 15.00: Países Bajos, Bélgica y Portugal.

Gales, el último clasificado al Mundial a través del repechaje frente a los ucranianos porque se impuso 1 a 0 con gol de Gareth Bale, está en el 25° lugar de las apuestas con una cuota máxima de 300.00, una paga muy por encima de la de los principales candidatos.

Gales es 30° clasificado al Mundial de Qatar 2022 MICHAEL STEELE - Getty Images Europe

Por último, España y Alemania comparten el grupo E y, si bien los españoles son cuartos entre los favoritos a dar la vuelta olímpica en Qatar contra el sexto lugar de los alemanes, estos últimos son candidatos principales a lograr el primer puesto en la zona. La cuota máxima que pagan los teutones es de 2.20 mientras que los españoles llegan a 2.32.

Los pergaminos de los cinco favoritos

Brasil : con jugadores de la talla de Neymar Jr., Vinicius Junior, Casemiro y Dani Alves , entre otros, los dirigidos por Tite buscarán conseguir su sexto Mundial , algo que anhelan desde el 1 de julio de 2002, el día posterior a ganar su título último ten Corea del Sur-Japón. En el medio pasaron cuatro torneos: fueron quintos en Alemania 2006, sextos en Sudáfrica 2010, cuartos en su país en 2014 y sextos en Rusia 2018).

: con jugadores de la talla de , entre otros, los dirigidos por buscarán conseguir su , algo que anhelan desde el 1 de julio de 2002, el día posterior a ganar su título último ten Corea del Sur-Japón. En el medio pasaron cuatro torneos: fueron quintos en Alemania 2006, sextos en Sudáfrica 2010, cuartos en su país en 2014 y sextos en Rusia 2018). Inglaterra : el país con la mejor liga del mundo, de la que provienen casi todos los jugadores habitualmente convocados por Gareth Southgate , quiere su segundo Mundial para cortar una larga sequía (la única vez que fue campeón fue en 1966, cuando lo organizó). Hicieron octavos de final en Sudáfrica 2010, se despidieron en primera fase en Brasil 2014 y quedaron cuartos en Rusia 2018.

: el país con la mejor liga del mundo, de la que provienen casi todos los jugadores habitualmente convocados por , quiere su segundo Mundial para cortar una larga sequía (la única vez que fue campeón fue en 1966, cuando lo organizó). Hicieron octavos de final en Sudáfrica 2010, se despidieron en primera fase en Brasil 2014 y quedaron cuartos en Rusia 2018. Francia: el último campeón mundial en Rusia 2018 cuenta con dos de los mejores delanteros del mundo como lo son Karim Benzema y Mbappé e intentará conseguir lo que nunca antes un país logró: ser bicampeón. En Sudáfrica 2010 se había despedido en primera fase y en Brasil 2014, en cuartos de final.

Francia, un campeón que dejó algunas dudas Franck Fife - AFP