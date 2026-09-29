Rusia venció 2-0 a Iran, por el amistoso internacional

En un encuentro disputado el 29 de septiembre de 2026 a las 13.00 en el Ak Bars Arena, Rusia logró imponerse frente a Iran por 2-0. El partido contó con el arbitraje de Ilgiz Tantashev. A los 21 minutos, Aleksandr Golovin marcó el primer gol tras asistencia de Aleksey Batrakov. Posteriormente, a los 36 minutos, Aleksandr Golovin amplió la ventaja con su segundo tanto del encuentro.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron propuestas distintas desde el inicio: Rusia saltó al campo con un esquema 4-3-3, mientras que Iran optó por un 5-4-1. El compromiso fue interrumpido por diversas incidencias: a los 30 minutos, Saleh Hardani (Iran) fue amonestado, al igual que Maksim Glushenkov (Rusia) a los 54 y Ali Nemati (Iran) a los 77. El conjunto visitante sufrió una baja temprana a los 27 minutos, cuando Ehsan Hajisafi ingresó en reemplazo de Mohammad Mohebi debido a una lesión. En la segunda mitad, ambos estrategas movieron el banco para refrescar sus líneas, destacándose los ingresos de Aleksey Miranchuk y Danil Prutsev en el cuadro local a los 65 minutos.

Análisis estadístico

El dominio de Rusia se reflejó claramente en las estadísticas finales. El equipo local mantuvo una posesión del 67,2% frente al 32,8% de Iran. En cuanto a la vocación ofensiva, Rusia generó un total de 12 remates, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que Iran intentó 8 disparos con 3 aciertos al arco. En la faceta de tiros de esquina, ambos combinados estuvieron igualados con 5 corners cada uno.

El resultado final de 2-0 consolidó el desempeño de Rusia, que supo capitalizar las oportunidades generadas durante la primera mitad gracias a la eficacia de Aleksandr Golovin. A pesar del esfuerzo de Iran por ajustar sus piezas tras el descanso, la solidez defensiva rusa impidió que el marcador se viera alterado durante el complemento, cerrando una jornada positiva para el local en este amistoso internacional.