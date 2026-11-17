El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 13.00 en el estadio Ozon Arena, con el arbitraje de Firdavs Norsafarov. En una jornada marcada por la intensidad, Rusia logró imponerse frente a Venezuela por 2-0. A los 59 minutos, Aleksey Miranchuk marcó el primer gol tras asistencia de Ilya Vakhania. Posteriormente, a los 75 minutos, Aleksey Miranchuk amplió la ventaja para sellar el resultado tras una asistencia de Matvey Kislyak.

Desde el punto de vista táctico, ambos equipos plantearon un esquema de 4-2-3-1, buscando equilibrio en la zona media. Sin embargo, la profundidad ofensiva de Rusia fue determinante. El partido también tuvo momentos de fricción; a los 49 minutos, Nikolay Komlichenko (Rusia) y Cristian Cásseres (Venezuela) fueron amonestados por discutir, al igual que Telasco Segovia (Venezuela) a los 51 minutos.

Los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus alineaciones. En el caso de Rusia, el banco de suplentes fue fundamental, destacándose el ingreso de Matvey Kislyak, quien asistió en el segundo tanto del encuentro. Por el lado de Venezuela, se realizaron múltiples cambios, incluyendo el ingreso de Dani Pereira por Yangel Herrera a los 54 minutos, buscando cambiar el rumbo del juego, aunque sin lograr vulnerar la valla rival.

En cuanto a las estadísticas, Rusia fue más incisivo al generar 17 tiros totales frente a los 7 de Venezuela. A pesar de que la selección venezolana tuvo una mayor posesión del balón con el 56,8% frente al 43,2% del conjunto ruso, la efectividad fue clara para los locales, quienes registraron 7 remates a puerta y dominaron también en la estadística de corners con 7 frente a 3.