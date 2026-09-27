San Jose Earthquakes venció 3-1 a Portland Timbers, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 23.30 en el estadio PayPal Park, bajo el arbitraje de Lorenzo Hernandez. En una jornada marcada por la intensidad, San Jose Earthquakes logró imponerse ante Portland Timbers por un marcador final de 3-1.

El desarrollo del encuentro

El conjunto local marcó la diferencia desde el inicio con una ráfaga ofensiva. A los 4 minutos, Judd Preston marcó el 1-0 tras asistencia de Eduard Löwen. A los 24 minutos, Eduard Löwen marcó el 2-0 tras asistencia de Beau Leroux. Finalmente, a los 29 minutos, Judd Preston marcó el 3-0 tras asistencia de Paul Marie. Por su parte, el descuento de Portland Timbers llegó a los 86 minutos, cuando David Pereira da Costa marcó el 3-1 tras asistencia de Eric Izoita. En cuanto a las tácticas, San Jose Earthquakes se paró con un esquema 532, mientras que Portland Timbers optó por un 4231.

Disciplina y variantes

El partido contó con varias interrupciones por faltas. Judd Preston vio la tarjeta amarilla a los 29 minutos por celebración excesiva, mientras que su compañero Reid Roberts fue amonestado a los 39 minutos. En el equipo visitante, Eric Miller recibió la amonestación a los 75 minutos. Ambos entrenadores movieron el banco de suplentes: San Jose Earthquakes realizó múltiples cambios tácticos, destacándose el ingreso de Benji Kikanovic por Paul Marie al inicio del complemento, mientras que Portland Timbers intentó reaccionar con el ingreso de Eric Izoita y Antony Alves Santos a los 67 minutos.

Análisis estadístico

A pesar del resultado, Portland Timbers mantuvo una mayor tenencia de la pelota con un 54% de posesión frente al 46% de San Jose Earthquakes. No obstante, la contundencia fue propiedad del local, que registró 13 tiros totales con 8 remates a puerta, comparado con los 16 tiros y 5 al arco de la visita. En la estadística de tiros de esquina, Portland Timbers dominó con 9 lanzamientos contra 5 de San Jose Earthquakes.