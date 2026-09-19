Santos venció 2-1 a Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó en el Mangueirão el 19 de septiembre de 2026 a las 18.30, con arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un compromiso parejo correspondiente a la jornada 28 de el Brasileirao Serie A, Santos logró imponerse por 2-1 ante Remo en un cierre de partido vibrante.

En cuanto al aspecto táctico, ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema de 4-2-3-1. La intensidad se mantuvo durante todo el complemento, periodo donde llegaron las emociones. A los 78 minutos, Ronielson, da Silva Barbosa marcó el primer gol para Santos tras asistencia de Gabriel, Barbosa Almeida. Posteriormente, a los 83 minutos, Marllon, Gonçalves Jerônimo Borges descontó para Remo tras una habilitación de Glaybson Yago, Souza Lisboa. Finalmente, a los 87 minutos, Gabriel, Barbosa Almeida sentenció el 2-1 definitivo para la visita, aprovechando la asistencia de Lucas, Veríssimo da Silva.

El trámite del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos roces que derivaron en amonestaciones. Cabe destacar que, sobre el cierre del encuentro, Gabriel, Buscariol Poveda de Remo fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla a los 92 minutos. El rigor defensivo fue una constante, con ambos conjuntos buscando ser protagonistas desde la posesión, aunque la efectividad en los metros finales fue lo que terminó inclinando la balanza para el equipo visitante.

En el balance estadístico, Remo registró una posesión del 48,6% frente al 51,4% de Santos. En cuanto a la vocación ofensiva, el dueño de casa acumuló 14 remates, con 4 disparos a puerta, mientras que la visita contabilizó 11 intentos, también con 4 disparos a portería. Los tiros de esquina favorecieron levemente al equipo local por 5 a 4, reflejando un duelo cerrado que se definió por detalles en la recta final.