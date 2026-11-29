En un encuentro vibrante disputado el 29 de noviembre de 2026 a las 16.00, Santos logró una victoria clave por 3-2 frente a Vitória en el Estádio Manoel Barradas. El arbitraje estuvo a cargo de Wilton Pereira Sampaio.

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos idénticos con un 4-2-3-1, pero fue la efectividad de la visita la que marcó la diferencia. El marcador se abrió a los 25 minutos, cuando Willian marcó el primer gol tras una asistencia precisa de Neymar. Vitória reaccionó antes del descanso y empató a los 42 minutos por intermedio de Gabriel Baralhas, asistido por Carlos Renê. En la segunda mitad, el show de Neymar se hizo presente: anotó a los 62 minutos y amplió la cuenta mediante un penal a los 83. Sobre el final, a los 94, Carlos Renê descontó para los locales tras pase de Renato Kayzer, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

El partido también destacó por una alta carga disciplinaria y ajustes tácticos constantes. A los 5 minutos, Santos sufrió la temprana lesión de João Alencar, quien fue reemplazado por Gonzalo Escobar. Por su parte, Vitória intentó cambiar el rumbo al inicio del segundo tiempo con los ingresos de Renato Kayzer y José Vitor, quienes fueron amonestados más tarde por reiteración de faltas, sumándose a las tarjetas amarillas recibidas por los jugadores de la visita Gabriel Morais, Gonzalo Escobar y Gustavo Henrique.

En cuanto al análisis estadístico, Santos controló la posesión con un 58,5% frente al 41,5% de Vitória. A pesar de haber tenido menos la pelota, los locales fueron más incisivos en ofensiva, registrando 18 remates totales contra los 12 del conjunto ganador. Ambos equipos se repartieron situaciones claras, con 6 tiros al arco para Vitória y 5 para Santos, reflejando un duelo de alta intensidad en el desarrollo de la fecha 37.