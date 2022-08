¿Se va Cristiano Ronaldo de Manchester United? Mal comportamiento, críticas y el envío al banco de suplentes

Manchester United no arrancó la Premier League como esperaba. Ni siquiera el ingreso de Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo impidió que Brighton lo supere 2 a 1 como visitante en Old Trafford por la primera fecha. El flamante entrenador, Erik Ten Hag, no ubicó en la formación titular al delantero portugués porque se incorporó al equipo recientemente, tras semanas de conflicto en las que su continuidad estuvo en dudas. Con él en cancha, su equipo descontó (gol de Alexis MacAllister, en contra), pero no le alcanzó para revertir el triunfo visitante gracias a las anotaciones de Pascal Grob.

La situación con Cristiano Ronaldo está que arde: por un lado, él se quiere ir, quiere tomar otro destino de club y a la vez está “obsesionado”, dicen, con jugar Champions League. Desde los altos mandos de Manchester United le habrían prometido una salida sencilla y no tenerla, lo alteró. Faltó a la primera parte de la pretemporada y estuvo solo algunos minutos en el amistoso ante Rayo Vallecano. El último fin de semana fue al banco de relevos y el DT explicó que fue por no estar a tono con el equipo, ya que, entre idas y vueltas, solo tuvo 10 días de entrenamientos al lado del plantel.

Cristiano Ronaldo fue suplente en el primer partido de la Premier League con Manchester United Ian Hodgson - PA

Por el otro lado están sus compañeros. ¿Qué piensan? Suena que están hartos de lo que consideran son faltas graves de comportamiento, de sus idas y vueltas, de las demandas de estrella. Quieren que se vaya.

Ver a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes (no se sabe aún qué pasará este fin de semana) es una gran sorpresa. El crack portugués de 37 años rindió en todos los clubes grandes en los que estuvo, incluso en Manchester United, donde cosechó idolatría por su etapa anterior en la que ganó 10 títulos. Pero este presente es otro. ¿Qué hará? Por lo pronto ser relevo, algo no muy común en su carrera.

En total, el luso acumula, a nivel clubes, 934 partidos disputados de los cuáles en 89 fue suplente e ingresó, lo que equivale a apenas un 9,5%. 19 veces esperó su turno entre los relevos, pero el entrenador a cargo no lo hizo entrar.

Teniendo en cuenta también a la selección de su país, son 1121 cotejos jugados y, de ellos, 102 entrando como sustituto (9,09%).

Cristiano Ronaldo, entre sombras, camina para salir del campo tras la derrota ante el Brighton

Cristiano Ronaldo de suplente, club por club

Sporting Lisboa (2002/03) : de los 31 partidos que jugó, ingresó en 17 desde el banco de suplentes mientras que en diez fue titular y lo reemplazaron. Seis veces fue sustituto y no entró. En total sumó 1.391 minutos en el club en el que debutó profesionalmente con cinco goles y seis asistencias.

: de los 31 partidos que jugó, mientras que en diez fue titular y lo reemplazaron. Seis veces fue sustituto y no entró. En total sumó 1.391 minutos en el club en el que debutó profesionalmente con cinco goles y seis asistencias. Manchester United (2003/09 - 2021/presente) : acumula 331 partidos en dos etapas y en 52 de ellos entró con el juego ya comenzado. Ocho veces fue al banco de suplentes y no saltó a la cancha. Lo sustituyeron 80 veces. En 25.571 minutos aportó 142 tantos y 62 pases gol.

: acumula 331 partidos en dos etapas y Ocho veces fue al banco de suplentes y no saltó a la cancha. Lo sustituyeron 80 veces. En 25.571 minutos aportó 142 tantos y 62 pases gol. Real Madrid (2009/10 - 2017/18): en 438 encuentros totales solo 14 los empezó en el banco de suplentes y luego entró, lo que equivale al 3,1%. En tres ocasiones no le dieron participación y se quedó entre los sustitutos. Lo cambiaron en 47 ocasiones en duelos que titularizó. Convirtió 250 goles (0,57 de promedio) y dio 131 asistencias.

Mourinho dirigió a Ronaldo entre 2010 y 2013 en Real Madrid donde jugó casi siempre de titular AFP

Juventus (2018/19 - 2021/22): jugó 134 partidos y en solo seis ingresó desde el banco de suplentes, el 4,47%. En otros 10 lo reemplazaron. Solo dos veces estuvo entre los sustitutos y no vio acción. Marcó 101 goles y dio 22 asistencias.

Ronaldo en la selección de Portugal

Con el combinado de su país, Cristiano Ronaldo disputó 187 partidos en los que marcó 116 goles y dio 42 asistencias. De los encuentros jugados, en 13 ingresó desde el banco de suplentes y en 55 fue titular y lo reemplazaron. En el resto afrontó los 90 minutos.