Selección argentina, en vivo: formación y minuto a minuto de la previa contra Polonia

7.31 | Enzo Fernández contó qué le dijo Leo Messi antes del córner que terminó en el segundo gol ante México

Tras el partido, y en diálogo con la prensa, al jugador le preguntaron qué le había comentado Messi antes del tiro de esquina que terminó en el segundo tanto. “Me dijo que me acerque a jugar ahí en el córner”, relató en primera instancia. Además, expresó que el futbolista del PSG lo felicitó por su logro y le dedicó unas palabras: “Después me dijo que me lo merecía. Le agradezco públicamente porque siempre se porta bien conmigo”.

Enzo Fernández festeja la conversión del segundo gol para Argentina Aníbal Greco - LA NACION

7.00 | Oscar Ruggeri explotó ante los posibles cambios en la selección a horas de jugar contra Polonia

El columnista de F90 (ESPN) se sorprendió al escuchar uno de los parámetros que tomaría en cuenta el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, para formar el equipo que jugará frente a su par de Polonia. “A mí me cuesta entender que el día anterior a un partido de los más importantes se haga una práctica y que de ahí saques conclusiones. Porque es difícil el día anterior al partido. ¿Cómo lo medís? De verdad, no lo entiendo. No es que no quiero; no lo entiendo, porque no me pasó que el día anterior hagamos fútbol”, opinó.

Oscar Ruggeri opinó sobre la formación de la selección para el partido ante Polonia (Foto: Captura de video) Captura ESPN

6.38 | Argentina vs. Polonia: formación, día, hora, TV y streaming del partido del Mundial 2022

La selección argentina busca la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), enfrenta a Polonia en el Estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, corresponde a la última fecha del grupo C del certamen y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports.

¿Qué se juega? Fecha 3 del grupo C del Mundial Qatar 2022

Fecha 3 del grupo C del Mundial Qatar 2022 Día: miércoles 30 de noviembre.

miércoles 30 de noviembre. Horario: 16 (hora argentina).

16 (hora argentina). Estadio: 974.

974. TV: TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV.

TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: TyC Sports Play y Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública, DeporTV o TyC Sports a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

Lionel Messi será titular en el partido ante Polonia; el capitán de la selección argentina tiene dos goles en este Mundial GLYN KIRK - AFP

6.30 | La hipótesis del Kun Agüero sobre el VAR que despertó sospechas: “¿Cómo sé si esa imagen no la están cortando?”

En su canal de YouTube, el exdelantero de la selección argentina cuestionó la forma en que se muestra la posición adelantada en las transmisiones. Según su análisis, si solamente se deja ver la posición de los jugadores y no el momento en que sale el pase, podría haber manipulación sobre el offside. “¿Yo cómo sé si esa imagen no la están cortando antes o después que dio el pase?”, argumentó.

El análisis del Kun Agüero sobre el uso del VAR

6.00 | Un gigante europeo puso sus ojos en Enzo Fernández

Tras la presentación del jugador del Benfica en el partido contra México, se conoció que un importante club europeo estaría interesado en él. “El Real Madrid está pendiente de la evolución de Enzo Fernández. El centrocampista del Benfica complace a los campeones de Europa, que siguen a varios jugadores que participan en el Mundial de Qatar”, publicó hoy el diario Record, de Portugal, país en el que actúa el exjugador de River.

Enzo Fernández celebra su gol ante México junto con Lisandro Martínez y Ángel Di María JUAN MABROMATA - AFP

