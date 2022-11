Argentina vs. Polonia: formación, día, hora, TV y streaming del partido del Mundial 2022

escuchar

La selección argentina busca la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), enfrenta a Polonia en el Estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha, capital del país mediooriental. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, corresponde a la última fecha del grupo C del certamen ecuménico y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni se encuentra en la segunda posición de la zona con tres puntos, justamente por detrás de Polonia que tiene cuatro. Para clasificarse sin necesidad de depender de otros resultados, la selección debe ganar. Si esto ocurre, su lugar en la tabla dependerá del resultado entre Arabia Saudita y México (se enfrentan a la misma hora en el Estadio Icónico de Lusail): si gana el elenco árabe, quedará con los mismos puntos que la Argentina y todo se definirá por diferencia de gol; mientras que si empatan o gana México, siempre que la albiceleste consiga los tres puntos, se asegurará el primer lugar.

La selección argentina festeja la victoria ante México; este miércoles se juega todo ante Polonia Aníbal Greco - LA NACION

También hay otras posibilidades de clasificarse, aunque ya no depende pura y exclusivamente de la Argentina. Si el encuentro ante Polonia termina en empate, el combinado europeo se meterá en octavos de final de manera directa y la albiceleste dependerá del resultado del enfrentamiento entre México y Arabia Saudita:

Si dichas selecciones empatan, la albiceleste accedería a octavos de final .

. Si gana el elenco árabe accedería a la etapa eliminatoria junto con Polonia.

junto con Polonia. Si gana ‘El Tri’, alcanzaría la misma cantidad de puntos que la Argentina, por lo que tendría que ganar por más de tres goles para meterse en la siguiente ronda gracias a la diferencia de gol, ya que actualmente tiene -2 y la albiceleste +1.

Criterio de desempate en caso de igualdad de puntos

El reglamento de la FIFA para la vigente Copa del Mundo aplica diversos criterios en caso de que dos selecciones o más terminen la primera ronda con la misma cantidad de puntos conseguidos:

Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

en todos los partidos de grupo. Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Si dos o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios mencionados, sus posiciones se determinarán de la siguiente forma:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo disputados entre las selecciones en cuestión .

. Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva según el número de tarjetas amarillas y rojas obtenidas:

Tarjetas amarillas : un punto menos.

: un punto menos. Tarjeta roja (como resultado de dos amarillas) : tres puntos menos.

: tres puntos menos. Tarjeta roja directa : cuatro puntos menos.

: cuatro puntos menos. Tarjeta amarilla y posterior tarjeta roja directa:cinco puntos menos.

Argentina vs. Polonia: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo C del Mundial Qatar 2022

Día : miércoles 30 de noviembre.

: miércoles 30 de noviembre. Horario : 16 (hora argentina).

: 16 (hora argentina). Estadio : 974.

: 974. TV : TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV.

: TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: TyC Sports Play y Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública, DeporTV o TyC Sports a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

El equipo albiceleste cayó 2 a 1 ante Arabia Saudita en el primer partido y viene de derrotar 2 a 0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. El combinado polaco, por su parte, igualó 0 a 0 con ‘El Tri’ en la primera jornada y derrotó 2 a 0 al equipo árabe en la segunda fecha con goles de Piotr Zielinski y Robert Lewandowski.

Posible formación de la selección argentina

Con la victoria ante el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, la selección argentina se sacó un peso enorme de encima, y así lo destacó el capitán Lionel Messi en diálogo con los medios al término del encuentro: “Era un partido complicado para levantarnos, porque México juega bien. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos. Queda una final y no podemos errar”, dijo.

En cuanto al desarrollo del segundo partido, el entrenador Lionel Scaloni tuvo que realizar modificaciones sobre la marcha porque el equipo no podía romper las líneas defensivas mexicanas. El esquema táctico elegido para comenzar el encuentro se asimiló a un 4-4-2 con diversas variaciones para beneficiar las características propias de cada futbolista (Ángel Di María bien cerca de la línea derecha y, en el otro sector de la cancha, Alexis Mac Allister más cerrado para permitir la subida constante de Marcos Acuña). El ‘5′ elegido fue Guido Rodríguez, un futbolista más posicional que le brinda al cuerpo técnico la posibilidad de actuar como un tercer central.

Guido Rodríguez fue titular ante México, aunque fue reemplazado en el complemento

Sin embargo, en el complemento, el DT optó por el ingreso de Enzo Fernández en reemplazo de Rodríguez y de Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez, lo que le permitió al equipo adelantar las líneas con pelota dominada y generar una presión más insistente en el campo rival. Dicha modificación cambió por completo el desarrollo del encuentro y fue clave para ponerse en ventaja. Además, tras la llegada del primer gol, Scaloni reemplazó a Ángel Di María por Cristian Romero para armar una línea de cinco defensores y pasar a jugar con un 5-3-2, algo que mejoró el rendimiento colectivo. El ingreso de ‘Cuti’ fue apenas dos minutos después de que Martino ponga en cancha a Raúl Jiménez, delantero de 1,90 metro con características muy similares, salvando las distancias, a las de Robert Lewandowski.

Con respecto a esto, el entrenador podría optar por el ingreso de Romero para enfrentar a Polonia, aunque aún queda un entrenamiento previo al partido donde el cuerpo técnico definirá el equipo titular. Si bien nada está definido con vistas al choque con Polonia, Scaloni tampoco descarta darle minutos desde el arranque a Enzo Fernández por Guido Rodríguez y quizá tocar el lateral derecho con Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

Cristian 'Cuti' Romero fue titular en el primer partido del Mundial y suplente en el segundo PressFocus/MB Media - Getty Images Europe

En el primer ensayo intenso de cara al duelo decisivo ante el combinado dirigido por Czesław Michniewicz, el DT pareció no tener demasiadas dudas en cuanto al último equipo que conformó para medirse con México. Incluso, arrancó el entrenamiento con los mismos once futbolistas que fueron titulares ante la selección mexicana y después fue probando diferentes modificaciones, como el ingreso de Paulo Dybala en lugar de Di María, aunque no dejan de ser pruebas para evaluar alternativas.

Así, la probable formación de la Argentina de cara al último partido del grupo, sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial tras la fecha 2

