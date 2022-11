Mundial 2022: la fría reacción de Lionel Messi ante el saludo de Robert Lewandowski

escuchar

Durante el partido entre Argentina y Polonia por la última fecha de la fase de grupos se dio una curiosa situación entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. Luego de una falta cometida en mitad de cancha, el polaco quiso saludar al capitán argentino, pero el futbolista del PSG no le devolvió el gesto. Aunque luego se mostraron con buena onda, el momento no pasó desapercibido en redes.

Los partidos que definieron el grupo C sin dudas fueron de grandes emociones. Desde el comienzo de su encuentro, el equipo de Lionel Scaloni asumió el protagonismo y jugó en campo rival para intentar quebrar el cero en el arco de Wojciech Szczęsny. Después de un penal fallado en la primera mitad por el capitán del equipo argentino, la diferencia en el marcador llegó en el comienzo del complemento.

Después de una buena jugada colectiva, Alexis MacAllister definió cruzado dentro del área y puso el primer tanto para la Argentina cuando solo se había jugado un minuto de la segunda mitad. A partir de allí, el dominio continuó y la albiceleste pudo ampliar el marcador gracias a la definición de Julián Álvarez tras asistencia de Enzo Fernández.

Goles, infracciones y polémicas: el resumen del triunfo de Argentina contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022

En ese contexto y cuando se jugaban los últimos minutos de partido, se dio una curiosa situación entre el rosarino y el delantero polaco. Todo comenzó con una jugada en la que el futbolista del PSG gambeteó al del Barcelona en la mitad del campo del juego.

A pesar de sus esfuerzos, el ex Bayern Múnich no pudo detener el control de Messi y le cometió falta. Después de hacerlo, le extendió la mano al capitán de la selección argentina para saludarlo. Sorpresivamente, Leo no respondió y ni siquiera le devolvió la mirada.

El TENSO CRUCE entre MESSI y LEWANDOWSKI pic.twitter.com/cOXCR5oY1C — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

La supuesta tensión entre ambos comenzó a principios de ese año, tras una declaración del polaco. Lewandowski respondió a las palabras del argentino cuando ganó su séptimo Balón de Oro. En aquel entonces, Leo se dirigió directamente a él y aseguró que se merecía quedarse con el premio en alguna ocasión.

Tras obtener la edición 2021 de The Best, afirmó que Messi no lo había votado para quedarse con este premio a pesar de sus declaraciones anteriores, algo que fue interpretado por muchos como un reproche a su colega.

En ese escenario se dio el cruce de este miércoles, que llamó la atención de las redes sociales y fue festejado por muchos hinchas. El ex Barcelona no lo miró en ningún momento luego de la falta, algo inusual en él.

El delantero argentino Lionel Messi y el delantero polaco Robert Lewandowski se saludaron en el final del partido

Más allá de esta reacción, hubo dos momentos en los que Messi y Lewandowski se saludaron sin problemas. El primero fue al inicio, después del sorteo inicial en el que ambos capitanes intercambiaron banderines. En esa misma línea, cuando finalizó el partido ambos tuvieron algunas palabras y dejaron en claro que la aspereza había quedado adentro del campo de juego.

Gracias al 2-1 de México ante Arabia Saudita, Polonia logró clasificar en el segundo lugar y se enfrentará a Francia el domingo desde las 12. Por su parte, Argentina terminó como líder del grupo C y jugará octavos de final ante Australia el sábado desde las 16.

LA NACION