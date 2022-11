Oscar Ruggeri explotó ante los cambios en la selección a horas de jugar contra Polonia: “¿Cómo lo medís? Me cuesta entender”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, se sorprendió este martes al escuchar uno de los parámetros que tomaría en cuenta el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, para formar el equipo que jugará frente a su par de Polonia, por la tercera fecha del grupo C, del Mundial Qatar 2022. El combinado nacional debe ganar si pretende pasar de ronda y acceder a los octavos de final de la cita máxima.

Retirado desde 1997, y alejado de la dirección técnica desde 2006, Ruggeri reveló: “A mí me cuesta entender que el día anterior a un partido de los más importantes se haga una práctica y que de ahí saques conclusiones. Porque es difícil el día anterior al partido. ¿Cómo lo medís? De verdad, no lo entiendo. No es que no quiero; no lo entiendo, porque no me pasó que el día anterior hagamos fútbol”.

La duda de Ruggeri surgió a partir de la presunción de que Scaloni haría cambios en función de la altura de los jugadores polacos, que contrasta con la talla de los jugadores del conjunto albiceleste. “¿Quién lo marca en el entrenamiento a Lautaro (Martínez)?”, ejemplificó, y reiteró: “El suplente, ¿cómo hace? Te juro, me encantaría meterme ahí para saber cómo lo evalúan el día anterior”.

“A ver, lo pongo al Cuti (Romero), a (Juan) Foyth. ¿Qué hacemos? ¿Van tipos altos? ¿Quiénes son los altos que están en el banco? No hay. ¿Tengo que poner a (Germán) Pezzella de delantero para que vaya a cabecerar?”, se preguntó.

Pese al buen rendimiento de Enzo Fernández, Guido Rodríguez conservaría su lugar, entre otros motivos, por su altura

Al mismo tiempo, indicó que, de acuerdo con su experiencia, “no el día anterior, sino dos días antes, el cuerpo técnico debe tener en la cabeza” el equipo. “A pocas horas de jugar no entiendo cómo se hace. Ha cambiado todo la verdad a lo que jugábamos nosotros”, aseveró.

En ese sentido, cuestionó “qué tiene que hacer Lautaro” en el entrenamiento para ver si se gana el puesto o no, habida cuenta de que en las prácticas no enfrentará a los mismos jugadores que en el partido oficial. “Me encantaría charlar y verlos, porque en 20 minutos, ¿cómo hago yo para ganarle el puesto al que viene jugando?”, indicó en relación a, por ejemplo, Julián Álvarez. A la vez, el exdefensor tuvo en cuenta el factor emocional para diferenciar lo que sucede en el ensayo respecto del encuentro.

“El día anterior a un partido, vos vas a una práctica, no estás con el himno, con el tema de la cabeza, la gente, del día del partido. No rendís como se rinde cuando te pones a jugar a los puntos de verdad. La practica no la hacés de esa manera”, reforzó.

Cuti Romero podría volver al equipo titular por su altura para fajarse con los delanteros de Polonia Aníbal Greco

Por último, repitió que los futbolistas de los ejercicios preliminares “no tienen las características del rival” contra el que va a jugar la selección argentina. “Paramos al equipo titular. Ponele que paran ese equipo porque quieren verlo. Enfrente, yo te paro a (Paulo) Dybala, El Papu, (Ángel) Correa. Me encantaría saber como se hace (para) medir(se) contra esos jugadores. Ojalá me lo puedan responder”, concluyó.

LA NACION