Sevilla venció 1-0 a Valencia, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 11 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer. En un partido cerrado, el Sevilla logró imponerse por la mínima diferencia ante el Valencia, asegurando los tres puntos en casa gracias a un tanto sobre el final del compromiso.

El desarrollo del encuentro

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos: el Sevilla se presentó con una formación 4-4-2, mientras que el Valencia optó por un 4-4-1-1. El gol decisivo llegó a los 81 minutos, cuando Juan Iglesias marcó el 1-0 tras una asistencia de Giorgi Kochorashvili. A lo largo del cotejo, el técnico local movió el banco en busca de frescura, destacándose el ingreso de Kochorashvili, quien resultó determinante para la victoria. Por parte del visitante, una baja sensible ocurrió a los 24 minutos por lesión, cuando Iker Córdoba reemplazó a César Tárrega.

Disciplina y juego físico

El rigor defensivo fue una constante, lo que se tradujo en tarjetas amarillas para ambos bandos. Por el lado del Valencia, fueron amonestados Ryunosuke Sato a los 26 minutos y Pablo Maffeo a los 88. En el Sevilla, Chidera Ejuke recibió la cartulina amarilla a los 66 minutos por una infracción.

Estadísticas del duelo

Aunque el Valencia mantuvo una mayor posesión del balón con un 54,4% frente al 45,6% del Sevilla, la efectividad estuvo del lado del conjunto local. El Sevilla demostró mayor ambición ofensiva al registrar 13 tiros totales y 4 tiros a puerta, mientras que el Valencia apenas alcanzó los 3 disparos. En cuanto a los saques de esquina, el Sevilla generó 6 córners contra los 4 que dispuso el Valencia.

Sevilla venció por 1-0 a Valencia como Home, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Sevilla el gol fue marcado por {'player_id': 'p464283', 'player_name': 'Juan, Iglesias', 'minute': '81', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p428798', 'assist_player_name': 'Giorgi, Kochorashvili'} . El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Sevilla suma 10 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Valencia tiene 1 unidades, en la 20 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Sevilla y Valencia en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.