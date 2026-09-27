Sporting Kansas City venció 2-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium, a las 21.30, con el arbitraje de Timothy Ford. En un compromiso correspondiente a la jornada 28 de la MLS, el conjunto visitante logró imponer condiciones frente a Houston Dynamo FC.

El dominio del marcador se selló durante la primera mitad. A los 27 minutos, André Luiz, Inácio da Silva marcó el primer gol tras asistencia de Stephen, Afrifa. Poco antes de irse al descanso, a los 45 minutos, Calvin, Harris amplió la diferencia tras una asistencia de André Luiz, Inácio da Silva. El partido quedó condicionado por la expulsión de Héctor, Herrera en el local por conducta violenta justo al inicio del complemento.

El tramo final del partido estuvo marcado por una alta fricción y constantes modificaciones tácticas. A los 53 minutos, Antônio Carlos, Cunha Capocasali Júnior recibió una amonestación por protestar, mientras que en el equipo visitante, jugadores como Stephen, Afrifa también fueron amonestados por infracciones. Para intentar revertir el 2-0, Houston Dynamo FC realizó múltiples cambios, incluyendo el ingreso de Lyle, Foster por Ibrahim, Aliyu a los 71 minutos, pero no lograron vulnerar la defensa rival.

Por su parte, Sporting Kansas City gestionó la ventaja moviendo el banco de suplentes de manera estratégica. A los 62 minutos, el entrenador decidió el ingreso de Rubén, Ramos por la figura del encuentro, André Luiz, Inácio da Silva. Con este resultado, el equipo visitante logra sumar tres unidades fundamentales en la tabla de posiciones de la MLS, manteniendo la solidez defensiva que le permitió cerrar el arco ante los intentos de un Houston Dynamo FC que terminó con un jugador menos.