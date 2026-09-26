Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán, en vivo

El viernes, luego de la clasificación. Colapinto habló de la fantástica vuelta que lo depositó en la Q3: “Sí, fue buena. Perdí mucho antes de la curva 15, que tuve algo con la batería. Y después fue muy inconsistente con ese súper clip que tenía, que paraba el auto. La vuelta de Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3. Después, la Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto (los sectores) y el auto no se sentía bien... de vuelta con los frenajes que me están costando... en la Q3 tuve un par de vibraciones, debo ir al dentista por el plano (en el neumático) que tenía después de la bloqueada. Pero intentaremos avanzar mañana (por hoy)”.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



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