Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán, en vivo
La carrera de Bakú se puede ver por Disney+ Premium y F1 TV Pro
Momento del himno del anfitrión
Es el momento del himno local, con la interpretación a cargo de Yuzif Eyvazof, acompañado por la Academia de Opera y Ballet del estado de Azerbaiyán.
La apuesta de Norris
Lando Norris cree que es el momento para la apuesta final: sabe que cuenta con una mínima posibilidad de ganar el título mundial de Fórmula 1 de 2026. El campeón del mundo en 2025 sumó 83 puntos desde que McLaren introdujo su mejora más importante de la temporada en Hungría, lo que significa que ahora compite con George Russell y Lewis Hamilton por el subcampeonato. “Estoy en un punto del campeonato en el que, en cierto modo, tengo que ir a por la pole o morir en el intento”, señaló en esta búsqueda. El británico está cuarto en el campeonato de pilotos, con 186 puntos, dos triunfos y cinco podios, mientras que el líder, Antonelli, acumula 292.
El último miniensayo
Antes de la carrera, el pitlane de Bakú se abrió y los pilotos están ensayando en el circuito de 6,003 kilómetros. Colapinto prueba distintas largadas, su especialidad.
Verstappen, al lado de Antonelli
Kimi Antonelli cometió un error poco habitual en él durante la clasificación en Bakú. El líder del campeonato golpeó el muro interior en la curva 1 durante su segunda vuelta rápida de la Q1, poniendo fin anticipado a su sesión de clasificación y dejándolo para salir desde la 16ª posición de la parrilla en el Gran Premio de Azerbaiyán. Max Verstappen, cuádruple campeón mundial, habló en su defensa, frente a los críticos de ocasión. “Quizá la gente lo olvida a veces, también por la forma en que hablan de él esta temporada. Pero este es un momento de aprendizaje y simplemente forma parte del proceso”, dijo a Motorsports.
¡QUE MALA SUERTE, KIMI! Antonelli tuvo un error de cálculo, chocó con el muro y rompió la suspensión delantera izquierda de sus Mercedes en la Q1.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026
📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hlvoo1gF5W
Mate para Colapinto
La Fórmula 1 posteó un video previo a la carrera en donde muestra a los distintos pilotos en sus llegadas al circuito de Bakú, para el Gran Premio de Azerbaiyán. Entre ellos aparece al argentino Franco Colapinto, de Alpine, con su inseparable mate en mano.
Who's ready for a Saturday race? 🤩🏁#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tW3oSSdkff— Formula 1 (@F1) September 26, 2026
George Russell arranca desde la pole
George Russell (Mercedes) partirá este sábado desde la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 al firmar el mejor tiempo este viernes en el circuito urbano de Bakú, en una sesión en la que el líder del Mundial Kimi Antonelli (Mercedes) chocó con un muro. El británico se impuso al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), sufrió un accidente y fue únicamente 16º en la clasificación. Russell, que había dominado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres el jueves antes de ser superado por Max Verstappen en la tercera este viernes, arrasó en la clasificación, relegando a sus primeros perseguidores a más de ocho décimas de segundo.
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Russell quickest by an impressive eight tenths ⏱️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe
La charla matutina de Alpine
Hace unos días, Flavio Briatore les pidió a los fans argentinos que no agredan desde las redes sociales a Pierre Gasly, una reacción que se suscitó después del polémico final en el Gran Premio de España. “Se los digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, disparó el piamontés a ESPN. Hoy, antes de la carrera, la escudería Alpine mostró una charla del director de la escudería con ambos pilotos.
Morning chats 🗣️ pic.twitter.com/G8PGJEYNcq— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026
Colapinto habló de la clasificación
El viernes, luego de la clasificación. Colapinto habló de la fantástica vuelta que lo depositó en la Q3: “Sí, fue buena. Perdí mucho antes de la curva 15, que tuve algo con la batería. Y después fue muy inconsistente con ese súper clip que tenía, que paraba el auto. La vuelta de Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3. Después, la Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto (los sectores) y el auto no se sentía bien... de vuelta con los frenajes que me están costando... en la Q3 tuve un par de vibraciones, debo ir al dentista por el plano (en el neumático) que tenía después de la bloqueada. Pero intentaremos avanzar mañana (por hoy)”.
"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026
📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x5rIIYSvYQ
Desde la 9° posición
Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, llegó a la Q3 y largará 9° y no 10°, debido a una penalización de cinco puestos para Carlos Sainz (Williams). Hasta el momento fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.
Llegó la hora de Bakú
Bienvenidos al Gran Premio (GP) de Azerbaiyán de la Fórmula 1, con la participación del argentino Franco Colapinto. La 16° fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito callejero de Bakú y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. El horario de largada será a las 8 de nuestro país.
- 1
- 2
Vuelve el TC al tradicional autódromo Juan Manuel Fangio: la categoría Pick Up protagonizará la reapertura del circuito
- 3
La maniobra con la que un piloto de Fórmula 2 evitó chocar contra el muro durante una práctica libre en Bakú
- 4
Pierre Gasly y los argentinos: de las denuncias por amenazas a un amor incondicional en las redes sociales