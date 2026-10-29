Toronto FC venció 2-1 a D.C. United, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 20.30 en el BMO Field, con el arbitraje de Alexis Da Silva. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 de la MLS, Toronto FC logró revertir el marcador para llevarse una victoria fundamental por 2-1 ante D.C. United.

En cuanto a los esquemas tácticos, Toronto FC se presentó con un sistema 4-3-3, mientras que D.C. United apostó por un 4-4-2. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Andre Dozzell marcó el primer gol para la visita tras una asistencia de Silvan Hefti. Sin embargo, la reacción de los locales llegó en la segunda mitad: a los 64 minutos, Jonathan Osorio marcó el 1-1 tras asistencia de Josh Sargent. Finalmente, a los 86 minutos, Josh Sargent anotó el 2-1 definitivo que sentenció el resultado.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la posesión fue para Toronto FC, quien controló el balón en un 60,9% frente al 39,1% de D.C. United. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto local realizó 9 tiros totales, mientras que la visita intentó en 10 ocasiones. Ambos equipos registraron 2 tiros a puerta cada uno, demostrando una paridad en la generación de peligro directo. En la estadística de tiros de esquina, D.C. United ejecutó 7 frente a los 5 de Toronto FC.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido contó con varias amonestaciones debido a la intensidad del juego. Por el lado de Toronto FC, fueron amonestados Niklas Dorsch, Dániel Sallói y Matheus Pereira de Souza. Por parte de D.C. United, recibieron tarjetas amarillas Kye Rowles, Kimito Nono y Jared Stroud. Sobre el cierre, ambos entrenadores buscaron refrescar sus líneas: Toronto FC realizó variantes con los ingresos de Alonso Coello, Zane Monlouis y Emilio Aristizábal, mientras que D.C. United hizo lo propio con las entradas de Brandon Servania y Sean Nealis.