Turquía venció 3-2 a EEUU, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un vibrante encuentro disputado el 25 de junio de 2026 a las 23.00 en el Los Angeles Stadium, Turquía logró una agónica victoria por 3-2 frente a EEUU. El partido fue arbitrado por Mustapha Ghorbal y mantuvo la expectativa hasta el último suspiro del tiempo reglamentario.
El desarrollo del encuentro y los goleadores
El marcador se abrió rápidamente a los 3 minutos cuando Auston Trusty, de EEUU, anotó tras asistencia de Sebastian Berhalter. Sin embargo, Turquía reaccionó: a los 10 minutos, Arda Güler marcó el primer gol turco tras asistencia de Baris Alper Yilmaz. Posteriormente, a los 31 minutos, Baris Alper Yilmaz puso en ventaja a su equipo tras asistencia de Orkun Kökçü. Ya en el segundo tiempo, Sebastian Berhalter igualó para los norteamericanos a los 49 minutos, pero sobre el final, a los 98 minutos, Kaan Ayhan sentenció el 3-2 definitivo. Cabe destacar que Turquía presentó una formación 3421, mientras que EEUU utilizó un esquema 433.
Cambios tácticos y disciplina
La intensidad del juego obligó a ambos entrenadores a mover el banco de suplentes. En el caso de Turquía, a los 88 minutos ingresó Kaan Ayhan, quien terminaría siendo el héroe de la jornada. Por su parte, EEUU realizó múltiples variantes, destacándose el ingreso de Christian Pulisic a los 58 minutos por Timothy Weah para buscar mayor peso ofensivo. En cuanto a la disciplina, Sebastian Berhalter recibió una tarjeta amarilla a los 18 minutos tras una infracción.
Análisis estadístico
A pesar de la derrota, EEUU dominó la posesión con un 52,6% frente al 47,4% de Turquía. La superioridad ofensiva de los estadounidenses fue clara en el volumen de juego, registrando 18 tiros totales y 7 a puerta, contra 9 tiros y 4 a puerta del ganador. Asimismo, EEUU generó más peligro desde las esquinas con 9 corners, mientras que Turquía solo ejecutó 2, demostrando que la efectividad fue la clave para sellar el resultado final.
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