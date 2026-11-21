El encuentro se disputó el 20 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio Municipal de La Cisterna, con el arbitraje de Héctor Jona. En un compromiso marcado por la intensidad, Unión La Calera logró rescatar un triunfo agónico frente a Palestino, que jugó gran parte del encuentro en inferioridad numérica.

El desenlace del partido llegó recién en el tiempo de descuento. A los 91 minutos, Matías, Campos López marcó el 1-0 tras asistencia de Sebastián, Sáez, desatando la alegría visitante. El trámite estuvo condicionado desde temprano por la expulsión de Dylan, Glaby a los 26 minutos tras una falta grave, lo que obligó a Palestino a realizar ajustes tempranos. A los 34 minutos, Palestino movió el banco: ingresó Nicolás, Meza por Gonzalo, Tapia y José, Bizama por Jason, León debido a una lesión.

La disciplina fue un factor determinante en el desarrollo del juego. Además de la roja directa a Dylan, Glaby, el árbitro Héctor Jona amonestó a Enzo, Roco, Joe, Abrigo y César, Munder por el lado de Palestino. Por su parte, en Unión La Calera, Camilo, Moya vio la tarjeta roja a los 85 minutos tras recibir su segunda amonestación, mientras que Rodrigo, Pérez también fue amonestado.

En el tramo final, Unión La Calera supo capitalizar su ventaja numérica tras el ingreso de Matías, Campos López a los 80 minutos. Pese a las sustituciones estratégicas de Palestino, que buscó cerrar el resultado con Ariel, Martínez e Ian, Garguez, el orden defensivo de los visitantes y la contundencia de Matías, Campos López terminaron por inclinar la balanza en el marcador final de 1-0.