Los dos pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, salieron al trazado cuando quedaban menos de dos minutos hasta el semáforo rojo. Apenas reconocieron el circuito, pero a pesar de circular lentamente vivió un momenzo de cierta zozobra, cuando el A526 se descontroló brevemente al pasar sobre un charco. Luego, ambos compañeros se pusieron a practicar largadas; fueron los únicos en hacerlo.

La FP1 casi no existió. Ahora sí, a correr: tras la lluvia, Colapinto y el resto practican en Las Vegas CPYMAEBYVVFQNLIJNTSFYYIA5A