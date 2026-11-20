Franco Colapinto en la segunda práctica del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en vivo
Termina la primera jornada de la antepenúltima fecha de la temporada, en un trazado callejero donde se corre de noche
Por ahora, gomas de lluvia abundante
McLaren, que no giró en la primera práctica, y Ferrari salen de los boxes, con neumáticos de letras azules, los utilizados para pista muy mojada o lluvia intensa.
Semáfoto verde: comienza la FP2
Se hace la hora de inicio y pocos segundos después Arvid Lindblad, de Racing Bulls, es el primer piloto sobre el pavimento. Varios colegas, como Franco Colapinto, no están siquiera del todo vestidos como para ingresar a sus autos.
Qué se espera según el pronóstico
Diez minutos antes de la segundo sesión el circuito está menos mojado que en la inicial, pero lejos de la normalidad. Salvo que se seque mucho durante la hora de actividad, no será una práctica muy útil con miras a una eventual carrera de condiciones usuales. También el tiempo está mejor ahora: de los 11,9 grados de temperatura de la tanda anterior se pasa a los 14,9 actuales, que en la pista caen a 13. Y además se aguarda que aumente el viento (ahora, de 17,6 kilómetros por hora), lo cual ayudará a secar el asfalto. La humedad es ahora de 64%.
Colapinto giró poco, tuvo un susto y ensayó largadas
Los dos pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, salieron al trazado cuando quedaban menos de dos minutos hasta el semáforo rojo. Apenas reconocieron el circuito, pero a pesar de circular lentamente vivió un momenzo de cierta zozobra, cuando el A526 se descontroló brevemente al pasar sobre un charco. Luego, ambos compañeros se pusieron a practicar largadas; fueron los únicos en hacerlo.
Qué pasó en la práctica inicial
La primera actividad del gran premio fue un entrenamiento casi totalmente desaprovechado a raíz de que el trazado estaba muy mojado, hasta peligroso. La cantidad de charcos y los muros delimitantes desaconsejaron acelerar mucho y ningún piloto registró tiempos; algunos, de hecho, ni siquiera participaron en la hora de tanda.
El segundo entrenamiento de Las Vegas
Bienvenidos a la cobertura de la segunda tanda de ensayos del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que comenzará a la 1 de Buenos Aires y será transmitida por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al instante por LA NACION. La sesión cerrará el primer día de la antepenúltima fecha de la temporada, que continuará en Qatar el próximo fin de semana y se cerrará en Abu Dhabi en el siguiente.
Más leídas de Automovilismo
- 1
- 2
A qué hora de Argentina son las prácticas, qualy y carrera del Gran Premio de Las Vegas de la F1
- 3
Max Verstappen se pone firme y se niega a formar parte de un nuevo acuerdo de la Fórmula 1
- 4
El pasado oscuro que envolvía a McLaren una década atrás y cuál fue la receta de Zak Brown para devolverlo al éxito