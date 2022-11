Uruguay vs. Corea del Sur: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

En la quinta jornada de actividad del Mundial Qatar 2022 inició el grupo H con el opaco empate entre Uruguay y Corea del Sur 0 a 0 en el juego correspondiente a la primera fecha que cerrarán Portugal y Ghana. El encuentro se disputó en el Estadio de la Educación de Doha y lo arbitró el francés Clément Turpin. Fue el cuarto partido del certamen sin goles, después de Dinamarca vs. Túnez, Polonia vs. México y Marruecos vs. Croacia.

Los 90 minutos fueron parejos y con resultado incierto hasta el final. Las situaciones más claras de la Celeste para anotar las generaron Diego Godín y Federico Valverde. A los 43 minutos del primer tiempo, el defensor de Vélez cabeceó un tiro de esquina y su cabezazo dio en el poste derecho del arco defendido por Kim Seung-gyu. Sobre el final, a los 89, el mediocampista de Real Madrid estrelló un disparo en el poste que le negó la victoria a los dirigidos por Diego Alonso. Del otro bando, Hwang Ui-Jo contó con una opción concreta para desnivelar a favor de los asiáticos, pero tampoco acertó al arco.

Uruguay y Corea del Sur no se sacaron ventajas en el debut de ambos seleccionados ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Nos costó el inicio, muchas imprecisiones, ellos nos cerraron bien, no encontramos el camino, no pudimos romper el arco pero sabemos que el mundial es así de parejo. Ahora a trabajar, pensar en el próximo partido, en un torneo corto así no hay tiempo para lamentos, solamente corregir y tenemos para creer y mejorar mucho más. Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más”, manifestó Godín una vez consumada la igualdad.

El entrenador Alonso, por su parte, destacó la labor defensiva de sus dirigidos: “El trabajo de la defensa fue muy bueno. Nosotros vemos el nivel del día a día y creímos que lo podían hacer de gran forma. Incluso aportaron en ataque como lo hizo Godín”. Además, aseguró estar “contento” con lo que hizo su equipo durante el “disputado” partido contra los asiáticos: ”En el segundo tiempo fuimos más protagonistas pero nos faltó soltura y generación en ataque. En líneas generales, el equipo compitió bien, me gustaron varias cosas. Seguramente la definición del grupo será en la última fecha”.

El capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, jugó con una máscara negra en su rostro Elsa - Getty Images Europe

Una de las novedades del juego fue que el elenco coreano tuvo entre sus titulares a Son Heung-Min. El delantero de Tottenham jugó con una máscara negra en su rostro porque hace dos semanas fue intervenido quirúrgicamente de una fractura sufrida en la cuenta de su ojo izquierdo durante un partido de la Champions League. Ello no lo afectó al momento del juego: “Traté de no pensar mucho en la lesión, era mi primer partido después de tres semanas y creo que cumplí. Todavía es muy temprano para hablar de octavos, todavía tenemos dos partidos muy difíciles, trataremos de dar lo mejor”.

Previo al cruce de este jueves, Uruguay y Corea del Sur se cruzaron dos veces en citas ecuménicas. El último fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010 y la Celeste triunfó 2 a 1 con sendos tantos de Luis Suárez. En Italia 1990 también ganó, pero 1 a 0.

Formaciones

Uruguay : Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathías Olivera; Federico Valverde, Mathías Vecino y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez. DT : Diego Alonso. Ingresaron Edinson Cavani, Matías Viña, Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela.

: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathías Olivera; Federico Valverde, Mathías Vecino y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez. : Diego Alonso. Edinson Cavani, Matías Viña, Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela. Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon y Kim Jinsu; Hwang Inbeom y Jung Woo Young; Son Heungmin, Lee Jaesung, Na Sangho; y Hwang Uijo. DT: Paulo Bento. Ingresaron Guesung Cho, Junho Son y Kangin Lee.

Posiciones y fixture del grupo H

Con el empate, Uruguay y Corea del Sur sumaron un punto. En la próxima jornada, el lunes 28 de noviembre, chocarán ante Portugal y Ghana, respectivamente.