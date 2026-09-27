Vancouver Whitecaps FC empató 3-3 con D.C. United, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 en el BC Place, comenzando a las 23.30, con el arbitraje de Fotis Bazakos. Fue un choque vibrante donde tanto Vancouver Whitecaps FC como D.C. United exhibieron su poder ofensivo para cerrar un 3-3 definitivo.

El desarrollo del encuentro y los goles

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Nono Kimito marcó el 1er gol para D.C. United tras asistencia de Nathan Ordaz. Sin embargo, Vancouver Whitecaps FC reaccionó rápido: a los 25 minutos, Brian White igualó el tanteador. Antes del descanso, a los 48 minutos, Bruno Caicedo puso en ventaja al conjunto local tras asistencia de Thomas Müller. En la segunda mitad, a los 65 minutos, Lucas Bartlett empató para la visita tras asistencia de Keisuke Kurokawa. Poco después, a los 72 minutos, Thomas Müller volvió a adelantar a Vancouver Whitecaps FC tras pase de Aleksa Cvetkovic, pero Nono Kimito sentenció la igualdad definitiva a los 80 minutos con asistencia de Hosei Kijima.

Análisis táctico y cambios

Ambos equipos presentaron esquemas diferentes, con Vancouver Whitecaps FC optando por un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 planteado por D.C. United. En cuanto a las variantes, a los 67 minutos, el cuerpo técnico de Vancouver Whitecaps FC movió el banco: ingresó Ryan Gauld por Emmanuel Sabbi buscando mayor frescura ofensiva. Por parte de D.C. United, el entrenador realizó múltiples ajustes tácticos, destacando los ingresos de Jared Stroud y Brandon Servania a los 70 minutos para intentar sostener el ritmo del partido.

Estadísticas del partido

En el balance estadístico, Vancouver Whitecaps FC dominó la posesión con un 63,4% frente al 36,6% de D.C. United. A pesar de tener mayor control del balón, la efectividad fue repartida: Vancouver Whitecaps FC registró 17 disparos con 9 a puerta, mientras que D.C. United fue incisivo con 21 tiros totales y 8 intentos a puerta. En tiros de esquina, D.C. United superó al local con 10 corners contra 7 de Vancouver Whitecaps FC, reflejando un trámite abierto hasta el último minuto.