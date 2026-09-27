Vancouver Whitecaps FC empató 3-3 con D.C. United, por la MLS

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 28 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 en el BC Place, comenzando a las 23.30, con el arbitraje de Fotis Bazakos. Fue un choque vibrante donde tanto Vancouver Whitecaps FC como D.C. United exhibieron su poder ofensivo para cerrar un 3-3 definitivo.
El desarrollo del encuentro y los goles
El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Nono Kimito marcó el 1er gol para D.C. United tras asistencia de Nathan Ordaz. Sin embargo, Vancouver Whitecaps FC reaccionó rápido: a los 25 minutos, Brian White igualó el tanteador. Antes del descanso, a los 48 minutos, Bruno Caicedo puso en ventaja al conjunto local tras asistencia de Thomas Müller. En la segunda mitad, a los 65 minutos, Lucas Bartlett empató para la visita tras asistencia de Keisuke Kurokawa. Poco después, a los 72 minutos, Thomas Müller volvió a adelantar a Vancouver Whitecaps FC tras pase de Aleksa Cvetkovic, pero Nono Kimito sentenció la igualdad definitiva a los 80 minutos con asistencia de Hosei Kijima.
Análisis táctico y cambios
Ambos equipos presentaron esquemas diferentes, con Vancouver Whitecaps FC optando por un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 planteado por D.C. United. En cuanto a las variantes, a los 67 minutos, el cuerpo técnico de Vancouver Whitecaps FC movió el banco: ingresó Ryan Gauld por Emmanuel Sabbi buscando mayor frescura ofensiva. Por parte de D.C. United, el entrenador realizó múltiples ajustes tácticos, destacando los ingresos de Jared Stroud y Brandon Servania a los 70 minutos para intentar sostener el ritmo del partido.
Estadísticas del partido
En el balance estadístico, Vancouver Whitecaps FC dominó la posesión con un 63,4% frente al 36,6% de D.C. United. A pesar de tener mayor control del balón, la efectividad fue repartida: Vancouver Whitecaps FC registró 17 disparos con 9 a puerta, mientras que D.C. United fue incisivo con 21 tiros totales y 8 intentos a puerta. En tiros de esquina, D.C. United superó al local con 10 corners contra 7 de Vancouver Whitecaps FC, reflejando un trámite abierto hasta el último minuto.
- 1
Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva
- 2
Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de George Russell en el GP de Azerbaiyán
- 3
“Mano de Piedra” Durán, una vida de película: cantaba salsa, tenía un león en la casa y casi se mata en Argentina
- 4
Santiago Carreras hizo un sensacional try para Bath contra Harlequins en el inicio de la Premiership