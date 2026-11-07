Vancouver Whitecaps FC venció 2-0 a CF Montréal, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Vancouver Whitecaps FC se impuso con autoridad en la jornada 35 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00, Vancouver Whitecaps FC superó a CF Montréal por 2-0 en el Stade Saputo. El compromiso, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, contó con el arbitraje de Marcos de Oliveira.
La victoria del conjunto visitante se gestó en la segunda parte. A los 50 minutos, Cheikh Sabaly marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 83 minutos, Mihail Gherasimencov sentenció el marcador tras una asistencia de Bruno Caicedo. Durante el transcurso del juego, ambos equipos vieron la tarjeta amarilla: Victor Loturi y Luca Petrasso fueron amonestados en CF Montréal, mientras que Mihail Gherasimencov, Édier Ocampo y Ralph Priso recibieron la amonestación en Vancouver Whitecaps FC.
Los cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco de suplentes para modificar el desarrollo. En CF Montréal, a los 66 minutos, ingresaron Fabian Herbers, Alexis Sánchez y Brayan Ceballos, buscando mayor profundidad ofensiva. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC también realizó movimientos estratégicos, incluyendo el ingreso de figuras como Thomas Müller por Ryan Gauld a los 63 minutos y de Tristan Blackmon, quien reemplazó a Ralph Priso a los 71 minutos.
Este resultado permite a Vancouver Whitecaps FC consolidar su rendimiento en la fase regular de la MLS. A pesar de la resistencia planteada por CF Montréal en su estadio, la efectividad goleadora de los visitantes y la solidez defensiva fueron determinantes para llevarse los tres puntos de la jornada 35.
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