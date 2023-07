Ver online Apple TV+: el Inter Miami de Lionel Messi vs. Cruz Azul, en vivo

escuchar

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y uno de los mejores futbolistas de la historia, debuta este viernes en su nuevo club, Inter Miami de Estados Unidos, ante Cruz Azul de México, en un partido correspondiente a la etapa de grupos de la Leagues Cup 2023. El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 21 (hora argentina), y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+.

Messi, ganador de todos los títulos posibles con el Barcelona de España y con la selección argentina, por primera vez jugará fuera del continente europeo, donde también vistió la camiseta de París Saint Germain (PSG). La ‘Pulga’ llega a la Major League Soccer (MLS) con la felicidad intacta de ser campeón del mundo con la albiceleste y con deseos de tener tranquilidad y bienestar con su familia en una ciudad en la que siempre dio señales de querer instalarse.

Este presente hace feliz a Lionel Messi, quien eligió dejar París tras dos años, tras muchas críticas CHANDAN KHANNA - AFP

El astro rosarino fue presentado como futbolista de la franquicia floridana el domingo 16 de julio, en una fiesta un tanto opacada por una tormenta tropical pero en la que, como siempre, quedó en claro que su presencia sacude multitudes. No se espera menos para este viernes, en lo que está pactado que juegue por primera vez, ya que el propio DT del equipo, Gerardo ‘Tata’ Martino, confirmó su presencia en el cotejo, aunque no dejó claro si lo hará como titular o partiendo desde el banco de suplentes.

Inter Miami vs. Cruz Azul: todo lo que hay que saber

Primera fecha de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023.

Día : viernes 20 de julio.

: viernes 20 de julio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. Árbitro: Said Martínez (Honduras).

Inter Miami vs. Cruz Azul: cómo ver online

El encuentro, que se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, la casa provisoria de Inter Miami en Estados Unidos hasta la construcción de Miami Freedom Park, está programado para este viernes a las 21 (hora argentina) y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos de la MLS y de la Leagues Cup.

En la previa del encuentro, Martino’, habló ante los medios y comentó que tanto Messi como Sergio Busquets podrían debutar este viernes, aunque no confirmó si de arranque: “Es probable que debute Leo, ya veremos si es desde el inicio o desde el banco. Lo mismo con Sergio Busquets”, afirmó el entrenador en una entrevista con ESPN hace algunos días. Además, también habló sobre la llegada de la ‘Pulga’ al equipo: “Lo que no cambió en Messi es el gusto por seguir compitiendo. Tiene ánimo competitivo. Ahora le desapareció la mochila que cargaba. Está con la valija vacía ya y lo más importante es que me encontraré con una gran versión futbolística pero sin el peso con el que nos tocó vernos antes”, destacó el ex DT de la selección argentina.

Gerardo Martino y Lionel Messi; Inter los volvió a unir tras Barcelona y la selección argentina

En representación de Cruz Azul, el defensor mexicano Carlos Salcedo se mostró feliz por la posibilidad de enfrentar a Messi: “La presencia de Messi le brinda un toque especial al partido con Inter Miami, a mí me motiva tenerlo en frente. Antes de saber que venía, el planteo era totalmente diferente al de esta situación. Estoy ilusionado”, dijo el mediocampista en diálogo con DSports Radio. “El respeto y admiración que le tengo es enorme. Quiero saludarlo, agradecerle y expresarle mi admiración. Él y Cristiano Ronaldo han sido una inspiración”, remarcó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.00 contra los 3.50 que se repagan por un triunfo de Cruz Azul. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez.

: Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Carlos Salcedo, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Rodrigo Huescas; Kevin Castaño, Erik Lira, Moisés, Christian Tabó; Cristian Rotondi y Diber Cambindo.

LA NACION