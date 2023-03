Caruso Lombardi volvió a la televisión y contó cómo se enteró de que tenía un tumor cerebral

escuchar

Tras someterse a una exitosa operación de seis horas, en la que médicos del Sanatorio Mater Dei le quitaron un tumor cerebral, el director técnico Caruso Lombardi volvió a la televisión y habló en profundidad de su estado de salud. En diálogo con TN, se explayó sobre cómo y cuándo se enteró del duro diagnóstico.

“Todo empezó un día que salí a caminar al Hipódromo, luego de sentir ya algunas molestias. Pasó el último día de la madre”, recordó al inicio de la entrevista. Y aclaró: “Cuando dirigía a Belgrano tenía un dolor en la cabeza. A veces en la práctica me molestaba. Me empecé a poner hielo y ahí lo dejé”.

“Resulta que a mí me quedó el trauma de mi papá que tuvo un aneurisma cerebral a los 60 años -Caruso tiene 61-. Entonces, mientras caminaba, pensé en entrar a una guardia y ver si me hacían una tomografía. Ni bien hago el ingreso, le pedí a una doctora que me hiciera el estudio por lo que me pasaba”, narró.

Caruso Lombardi. Archivo

“Cuando ella me preguntó por qué, le conté justamente que mi padre había tenido un edema cerebral. Fue un chico el que me terminó de realizar el estudio y pidió que volviera más tarde a buscarlos los resultados”, continuó. Sin mayores preocupaciones, el columnista televisivo fue a trabajar y después almorzó en su casa.

“Mientras comía, a eso de las 15.30 me llamó un número privado”, precisó el también exfutbolista. Y reveló: “Era de la clínica. Me dijeron que tenía que ir urgente”. En ese momento, Caruso asegura que se le “atragantó la comida”. “Me acerqué a la guardia y la doctora dijo que vio algo que no le gustaba”, rememoró.

“ Ahí mismo me mandó a mi neurólogo y fue él que me confirmó que tenía un tumor de aproximadamente tres centímetros” , completó.

Los días después de haber recibido el diagnóstico

En mitad del diálogo televisivo, Caruso relató cómo vivió las jornadas posteriores a enterarse que tenía un tumor cerebral. “La noche del día que me lo dijeron me quedé solo en casa. Me acuerdo de que estaba viendo la despedida de Gallardo y de repente me encontré que no paraba de llorar. Te entrás a dar manija”, lamentó.

Luego, tras haberse sometido a una segunda resonancia en noviembre, empezar a tener problemas de vista. Tal y como había ya comentado en entrevistas anteriores, explicó que se le “anulaba el ojo izquierdo” mientras que el derecho se le “cerraba”. “Lo único que me calmaba era acostarme o caminar”, confesó.

Y explicó: “Todo esto era por que el tumor apretaba una vena que no drenaba y me afectaba la visión. Me volví loco, me pasaba todo el tiempo”.

Una difícil noticia para dar y el ingreso al quirófano

Consultado sobre si estaba seguro de querer operarse, el director técnico dijo que no siempre fue así. “Primero no me atrevía a operarme y por eso tuve una pancreatitis. No tuve opción”, sostuvo. En esa línea, insistió en que hasta haberse dormido encima de la camilla, lo único que sintió fue “terror”.

“Antes de la operación hice de todo: lloré, recé, buscaba lo que sea, fui a ver al Padre Ignacio. Hice de todo por mi salud ”, dijo.

Caruso Lombardi.

Respecto de si todos sus familiares estaban al tanto de la intervención, Caruso manifestó haber hecho una excepción. “A la única de las personas de mi círculo que no le dije que me iban a operar de un tumor es a mi mamá, porque es grande. Le dije que era una operación de rutina”, señaló.

Y bromeó: “Cuando salí le dije la verdad y a veces cuando hablamos, para joderla, le digo ‘¿vos quién sos?’, y ella me mira preocupada y yo me río”.

Un cambio de actitud tras la operación

Según alude el director técnico, el diagnóstico le sirvió para ver las cosas de “otra manera”. “Hay muchas cosas que a mí antes me daban rabia, me daban odio o tristeza. Hoy no me presiono por lo que no sale bien o por cosas que me quedaron pendientes”, indicó.

En esa línea, admitió: “Ver las cosas que hice, escándalos en los que estuve o fui protagonista o cosas que dije”. Y finalizó: “ Pero pienso que eso es parte del pasado, que ahora la vida es otra cosa” .

