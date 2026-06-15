Chilavert destruyó al DT Alfaro tras la goleada sufrida ante EE.UU. y calificó como “mudo” al arquero Gill

La durísima derrota que Paraguay sufrió en su arranque en el Mundial se convirtió en una bomba con onda expansiva. La caída por 4 a 1 ante Estados Unidos el viernes pasado, en Los Ángeles, tuvo repercusiones en Asunción, la capital guaraní, desde donde José Luis Félix Chilavert hizo un raid mediático en el que criticó al técnico Gustavo Alfaro, a quien calificó como “alguien que lo único que sabe es hablar bien” y apela a la filosofía: “Menciona a Sócrates y Platón, pero ellos no jugaron al fútbol”.

“La culpa es de Alfaro. Lo único que sabe es hablar bien. Tenés que planificar bien el sistema táctico, eso tiene que hacer. Uno tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival cuando empieza el partido. Si Estados Unidos te juega con pelotazos a las espaldas de los volantes de Paraguay, era muy sencillo: adelantar las líneas, el volante tenía que cerrar la salida y los defensores, salir más. A Pulisic, por ejemplo, le dejaban recibir la pelota y nadie presionaba. Es un error del técnico, y a los jugadores les falta comunicación”, precisó -en diálogo con Políticamente Incorrecto- sobre las falencias que analizó en el 4-1 adverso contra uno de los organizadores de la Copa.

JOSÉ LUIS CHILAVERT CULPÓ DIRECTAMENTE A ALFARO 🚨🇵🇾



EL exarquero y capitán de la Selección Paraguaya de Fútbol, fue durísimo tras la derrota en el debut ante Estados Unidos por 4-1



"El único culpable es Alfaro, tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival"



"No es lo… pic.twitter.com/bLBEKKwINm — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) June 15, 2026

Además, el exarquero de la Albirroja e ídolo de Vélez fustigó al estratega argentino por el amistoso previo a viajar a la Copa del Mundo, realizado en el estadio Defensores del Chaco: “Al jugar contra Nicaragua en la despedida, era factible que Paraguay golee. Él engaña a la gente. Nosotros en la etapa nuestra en la selección –cuando clasificamos al Mundial 98 y 2002- enfrentamos a Holanda en Holanda, a Rumania, de Popescu y George Hagi, en Rumania; a Japón, en Tokio y a Italia en Italia".

En ese sentido, Chilavert tuvo una particular manera de sintetizar la diferencia de nivel con la que se encontró el conjunto de Alfaro al toparse con Estados Unidos: “Fuimos a enfrentarnos con aviones de guerra y nosotros llevamos al Súper Tucano de Paraguay”.

Alfaro, apuntado por Chilavert: "Sólo sabe hablar bien" (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

La indignación de Chilavert también alcanzó al plantel, del que criticó que compartiera fotos en las redes sociales luego de consumado el duro revés en su bautismo en la competencia: “No podés sacarte fotos como si fueran vacaciones en Disney”. “Si yo pierdo así, no salgo de la habitación, me encierro. ¡Perdimos por goleada!”, insistió el ídolo y excapitán del elenco guaraní.

El DT de Paraguay, el argentino Alfaro, consuela a Diego Gomez, que rompió en llanto durante la conferencia post-derrota PATRICK T. FALLON - AFP

Algunos jugadores del seleccionado paraguayo también quedaron en la mira de quien defendió el arco guaraní en los Mundiales de Francia y Corea-Japón: “El chico (Diego) Gómez llorando en la conferencia de prensa es el ejemplo que da que emocionalmente estaba mal, pensando que el Mundial es fácil. Y no es fácil. Por eso yo me siento orgulloso de pertenecer a una generación que en 1998 y 2002 pudo pelearle de igual a igual a cualquiera”. El mediocampista ofensivo al que hizo referencia Chilavert había roto en llanto en la previa del duelo con los estadounidenses.

Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo, también fue alcanzado por los dardos de quien obtuviera en la década del 90 el galardón al mejor guardameta del planeta. “Gill no habla. El arquero ve la jugada de frente. Si estoy en el arco y veo que me están atacando mucho, yo tengo que hablar con la defensa y el mediocampo. Pero el chico Gill no habla, juega mudo; y el fútbol es comunicación. Más en el arquero”, subrayó sobre quien sufriera cuatro tantos del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

📱Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"💣



🗣️"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

“A nuestra querida gente hay que decirle que parece que al pueblo paraguayo le gusta que se le engañe. Digo esto porque nosotros, en una eliminatoria de 10 equipos, clasificamos sextos. El último era Bolivia, que perdió la clasificación. El presidente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), Harrison, y el presidente (del país) Peña, declararon que si Alfaro fuera candidato a presidente del país le votaría todo el mundo, yo creo que es una aberración y una falta de respeto lo que han cometido”, mencionó el guardavallas.

💥 "EL CHICO GILL NO HABLA, JUEGA MUDO".



💬 "El fútbol es comunicación más el arquero. Él debería gritar que los defensores deberían jugar diez metros fuera del área".



🇵🇾 La critica de Chilavert al uno de #SanLorenzo, Orlando Gill, tras el 1-4 de la Albirroja.



📹 @nanduti pic.twitter.com/ZzJ4pQLlts — Hablemos de SL (@HablemosDeSL) June 15, 2026

“Hay una palabra clave: miedo escénico. No es lo mismo jugar una eliminatoria en tu casa que ir a enfrentar a éstos fenómenos. Muchos dicen ‘Estados Unidos es fácil’, pero no; Estados Unidos evoluciona hace tiempo. En Paraguay involucionamos. Todos los técnicos que vinieron antes de Alfaro, elegían el sistema que ellos quisieron implementar y nosotros hemos perdido nuestra identidad”, agregó Chilavert. “Antes de irse, Alfaro ya tenía que tener decidido quién iba a ser el arquero titular. Y esa duda del entrenador también le genera inestabilidad emocional al arquero”.

Por su parte, Melissa Ávalos, la esposa del guardameta de San Lorenzo, se hizo eco de las declaraciones de Chilavert y arremetió contra él, a quien acusó de opinar desde un interés comercial relacionado a la carrera de Gill: “Hoy Orlando no habla, es el peor, todo lo malo. ¿Hoy es todo eso porque no quiso firmar contigo? Hace unos meses atrás era el mejor en tus conversaciones".

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