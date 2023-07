Tour de France: Jonas Vingegaard hizo la contrarreloj de su vida y sacó una ventaja casi decisiva en el tramo final de la carrera

escuchar

“Me he sentido genial. Esta es la mejor contrarreloj de mi vida. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hoy y muy feliz de mi victoria”, sostuvo el danés Jonas Vingegaard inmediatamente después de adjudicarse la 16a etapa del Tour de France, conformada por los 22,4 kilómetros entre Passy y Combloux. En la única contrarreloj de esta edición de la carrera más icónica del ciclismo, el líder de la clasificación general comenzó el día con apenas 10 segundos de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogacar y, a cinco días de la llegada a la meta en París, sacó una diferencia casi decisiva al estirarla a 1m48s.

“Todavía no gané el Tour. Quedan días bastante duros y no creo que la carrera se haya acabado. Queda mucha pelea para llegar de amarillo a París”, advirtió Vingegaard, de 26 años, que busca ganar por segunda temporada consecutiva la prueba, pero no se confía. Hay una realidad: si no sucede nada anormal, Pogacar no tendrá otra opción que hacer algo igualmente monumental para quitarle el maillot amarillo al último campeón y puntero.

La felicidad de Jonas Vingegaard en el podio; el danés descolló en la contrarreloj del Tour de France y se distanció al frente de la general a cinco días de la llegada a París Thibault Camus - AP

Los dos vienen protagonizando un trepidante duelo en las últimas dos semanas. Si bien esta contrarreloj asomaba como decisiva en la definición, muy pocos se imaginaron un triunfo tan abultado. “Sinceramente, me he sorprendido a mí mismo con la contrarreloj que he hecho. No esperaba hacerlo tan bien”, resaltó el ciclista del equipo Jumbo-Visma. Y reveló su gran secreto: “Nuestra estrategia había consistido en dividir el recorrido en cuatro secciones. La idea era ir fuerte en la primera parte, recuperar en el descenso, regular en el llano e ir a tope en la subida final, aunque siempre guardando algo para los últimos kilómetros”. Fue lapidario. Voló.

“Incluso cuando debía ir guardando fuerzas marcaba mejores tiempos de lo previsto. He tenido un día increíble”, añadió Vingegaard. Tampoco fue que Pogacar desentonó el martes. Fue muy veloz en el primer control de tiempo, 26 segundos por delante del resto. Sin embargo, Vingegaard, que partió último de la rampa, ya superaba por 16 segundos a Tadej en ese momento, al cabo de apenas 7,1 km, e incrementó esa diferencia a 30 segundos tras 12 km.

Tadej Pogacar afrontó una etapa muy exigente con muy buen rendimiento, pero quedó algo sorprendido por la diferencia que marcó el líder del Tour Anne-Christine POUJOULAT - Pool AFP

Pogacar decidió cambiar de bicicleta y tomó una más ligera de cara a la segunda subida, con 5,3 kilómetros por recorrer, y ello lo ayudó en el ascenso. No obstante, no pudo ante el extraordinario nivel de Vingegaard, quien prácticamente pudo ver a su rival al aproximarse a la meta. “Estoy un poco sorprendido, porque sentía que estaba teniendo una actuación bastante sólida. Sin embargo, la diferencia en la meta ha sido muy grande”, señaló, casi decepcionado, el escolta. El británico Adam Yates, compañero de equipo de Pogacar en el UAE Team Emirates, subió al tercer puesto, casi nueve minutos detrás de Vingegaard, relegando por sólo cinco segundos al español Carlos Rodríguez (Ineos).

“Esto no se ha terminado todavía, porque la etapa del miércoles va a ser muy dura. Vamos a tratar de establecer un plan y ejecutarlo, si bien es cierto que será difícil recuperar casi dos minutos”, buscó una ilusión Pogacar.

Following today's ITT, here are the new gaps in the GC 💛 @MaillotjauneLCL 💛



Suite au contre-la-montre du jour, voici les nouveaux écarts au classement général 📈#TDF2023 pic.twitter.com/0x6lY9h240 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

En la clasificación por puntos, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) prácticamente dobla al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), mientras que en la general de los ciclistas jóvenes, Pogacar tiene una abrumadora diferencia sobre Rodríguez.

Por otra parte, el colombiano Egan Bernal sólo pudo ocupar el puesto 135° en la contrarreloj alpina, a 7 minutos y 41 segundos del ganador, lo que lo mantiene en la 32a ubicación de la general, a 1h44m17s del líder escandinavo. Pese a que no está entre los mejores, trata de ser positivo en su primera gran vuelta, tras el accidente de enero de 2022 en el que estuvo en peligro su vida y pudo quedar parapléjico.

“Este Tour ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera, de intentar estar ahí en la general. Pero en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para eso, me puse al servicio del equipo”, describió quien en 2019 fue el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y el ganador más joven de la carrera en 110 años.

“Siempre creí que la recuperación iba por afrontar el día a día, aguantar la carrera. Es mi primera grande en casi dos años. La fatiga se siente. El lunes no salí a entrenar. Estaba reventado y le dije al entrenador que me dejara recuperar, que quería estar un día totalmente sin bicicleta”, confesó Bernal.

El resumen de la 16a etapa del Tour de France

Los corredores volverán a la alta montaña el miércoles. La 17a etapa será la más dura de esta edición del Tour, incluyendo cuatro ascensos. El último de los cuatro exigirá subir 28,4 kilómetros (unas 17,6 millas) hasta llegar al Col de la Loze, el punto más alto de la vigente carrera. La meta estará en el descenso, en la estación de esquí de Courchevel.

LA NACION