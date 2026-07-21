Tour de Francia: Florian Lipowitz sufrió una fractura de clavícula al caerse en la contrarreloj

Colíder del equipo Red Bull Bora junto al belga Remco Evenepoel, el alemán Florian Lipowitz fue protagonista de una dura caída en una curva a la derecha en la última parte del recorrido de la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros de este martes en el Tour de Francia y terminó golpeándose con el borde de un cordón.

Lipowitz, que estaba quinto en la clasificación general al momento del accidente, abandonó la carrera al sufrir una fractura de clavícula producto del violento impacto en la 16ª etapa, entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. El ciclista derrapó en el asfalto, al llegar a una velocidad mayor a la aconsejada a ese giro, y fue deslizándose por el suelo hasta quedar debajo de una de las contenciones.

“Después de actuaciones destacadas y numerosos momentos memorables en las dos últimas semanas, esto marca un final abrupto y amargo a su Tour de Francia”, indicó el equipo horas después de la caída, ya conocidas las consecuencias de Florian después de recibir la atención médica.

Florian Lipowitz se cayó en una curva en la contrarreloj individual, se lesionó y debió abandonar en el Tour de France Captura

Lipowitz fue tercero el año pasado en el Tour y afrontaba esta última semana de la competencia gala con la expectativa de luchar por un nuevo podio. De hecho, el germano había empezado la jornada quinto de la general, a 6m48s del puntero, el esloveno Tadej Pogacar.

La contrarreloj, casi como si fuera un homenaje a lo sucedido, fue ganada justamente por Evenepoel, su compañero, que al cierre del día sostuvo sobre la inesperada baja: “Es una verdadera lástima. Es como ​una píldora agridulce que hay que tragarse junto con esta victoria. Lo voy a echar de menos por el tiempo que esté ausente, sobre todo por el resto de la prueba”.

¡QUÉ NO SEA NADA, FLORIAN! Lipowitz sufrió esta DURÍSIMA caída en la CRI del Tour de France 2026. 🤕



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La dominante actuación del belga consolidó su segundo puesto en la general por detrás de Pogacar, a 4m32s del portador del maillot amarillo. Evenepoel mantiene una ventaja cómoda de 2m19s sobre el tercer clasificado, el mexicano ​Isaac del Toro, que corre para el UAE Team Emirates-XRG.

A pesar de su magnífica forma, Evenepoel descartó las especulaciones ⁠de que pudiera disputarle a Pogacar la victoria. “Sinceramente, no”, respondió cuando se le preguntó si su objetivo ‌era destronar al esloveno. “Sólo estoy centrado en mi propia posición. Quiero decir que Tadej va camino a ganar su quinto Tour de Francia. Es simplemente increíble que pueda estar un poco cerca de él”.

La pintoresca 16ª etapa del Tour de France dejó atrás la contrarreloj individual, entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains Thibault Camus - AP

Es el tercer año consecutivo que Evenepoel gana una contrarreloj en el Tour. Sus padres y otros familiares estuvieron presentes en el que fue el día nacional de Bélgica para verlo lograr victorias de etapa consecutivas después de imponerse en la 15ª etapa, la del domingo, antes del descanso del lunes.

Ese mismo domingo había deparado una mayor sacudida para la clasificación general, cuando Jonas Vingegaard (Team Vista), segundo clasificado y principal rival de Pogacar, tuvo que abandonar la carrera tras pasar por una situación similar a la de Lipowitz, al fracturarse la clavícula izquierda. En esa ocasión fue en una caída múltiple, en las narices de parte del público que estaba siguiendo la competencia junto al camino.

PÉSIMAS NOTICIAS PARA EL TOUR: VINGEGAARD SE ACCIDENTÓ Y ABANDONÓ 🚨😢



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“La sensación es un poco extraña. Por un lado, estamos contentos porque ganamos [con Evenepoel] y por el ⁠otro, estamos tristes porque Florian (Lipowitz) ha sufrido esa caída”, describió el ‌director deportivo del equipo, Patxi Vila.