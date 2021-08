Con 57 atletas argentinos en 11 disciplinas, la llama vuelve a encenderse en Tokio

“Si puede tener el tratamiento apropiado desde el inicio, no sólo se podrá prolongar su expectativa de vida sino que también podría tener una vida tan normal como la de una persona sin discapacidad”, fue el pensamiento de Ludwig Guttmann, doctor alemán, en una entrevista con la BBC. El doctor alemán fue el pionero de los Juegos Paralímpicos, y de quién el argentino Héctor Ramírez, se nutrió para impulsar el deporte para personas con discapacidades físicas en la Argentina. Su historia la contó hace cinco años LA NACION y, como siempre, el equipo argentino volverá a estar presente en la competencia mundial más importante.

Tokio será la sede de la competencia número 15 , que comenzó su camino en Roma 1960, donde los Juegos Paralímpicos tuvieron su debut. Aunque hubo un primer ensayo en Londres 1948, con 15 atletas participantes en tiro con arco. La Argentina nunca faltó a una cita. Supo participar con delegaciones más chicas, más grandes (el récord fue la que viajó a Río 2016, con 82 atletas), supo ganar medallas, diplomas y experiencias. Suma 156 medallas, cinco en la última cita paralímpica, y con un récord de medallas en Tokio 1964, con 37. El atletismo y la natación son los deportes que más medallas le dieron al conjunto nacional, pero también se destacan las buenas performances en judo, fútbol para ciegos y tenis de mesa.

El estadio Olímpico de Tokio albergará la ceremonia de apertura este martes y será el escenario donde se verá por primera vez a la delegación argentina completa. Aquél escenario que vio al equipo nacional subirse al octavo escalón del medallero, ilusiona y motiva. Sin embargo, es consciente del contexto de pandemia que vive el mundo y, sobre todo, las condiciones y contextos de entrenamientos para los atletas nacionales. Ellos, lejos de excusarse en eso, batallaron, se entrenaron y apuntaron a dar su máximo rendimiento y así llegar en sus mejores condiciones –pese a la falta de competencia internacional– a la gran cita japonesa.

Brian Impellizzeri, en su primera experiencia en los Paralímpicos; detrás, Yanina Martínez, ganadora de la medalla dorada en los 100 metros de Río 2016 Twitter @ParalimpicosARG

En total serán 57 deportistas argentinos los que competirán en Tokio. Será una cita atípica, como se vio en los Juegos Olímpicos, pero no por eso perderá su brillo, su nerviosismo, ni la entrega de cada uno de los participantes. No estarán las tribunas colmadas, como ocurrió en Río 2016. Pero no faltarán las historias, los récords y la superación de los atletas presentes.

Florencia Moreno, la mejor tenista argentina en silla de ruedas Twitter @ParalimpicosARG

La delegación estará encabezada por la medallista paralímpica –fue oro en la carrera de los 100 metros en Río 2016– Yanina Martínez y el judoca Fabián Ramírez, que disputará sus sextos Juegos Paralímpicos y ganó las medallas de plata en Atlanta 1996 y de bronce en Beijing 2008. Detrás de ellos, los representantes nacionales competirán en 11 deportes: atletismo, natación, boccia, paracanotaje, fútbol para ciegos, remo, paraciclismo, judo, tenis sobre silla de ruedas, tenis de mesa y taekwondo . Además, vuelve a disminuir la participación femenina: participarán 18 mujeres, mientras que fueron 26 las representantes en Río 2016. En Londres 2012 se presentaron diez integrantes y en Beijing 2008, nueve.

Las disciplinas se dividen en categorías, de acuerdo con el grado de discapacidad, con las siglas T35 o S9. El Comité Paralímpico Internacional (CPI) tiene en cuenta las cuatro ramas de discapacidades: intelectual, motora, parálisis cerebral y visual.

El equipo nacional llega ilusionado. Tiene figuras con quienes soñar y participantes que buscarán dejar su huella. Si bien parece lejano, llegan motivados por su participación histórica en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde cosecharon 107 medallas (26 de oro, 38 de plata y 43 de bronce) y algunas marcas individuales en su camino a Tokio con récords y podios.

La atleta Yanina Martínez y el judoca Fabián Ramírez serán los abanderados de la delegación nacional Twitter @ParalimpicosARG

Los ojos, sin dudas, estarán puestos en el atletismo nacional. Allí, la Argentina tiene grandes representantes. Hernán Barreto, velocista en los 100 y 200 metros T35, fue medalla de oro en Lima 2019 y además, rompió el récord americano (25s29) en el Grand Prix de Suiza, en mayo. Además, estará compitiendo la campeona defensora, Yanina Martínez, en las mismas pruebas en la categoría T36. Llega con menos competencia, pero con intensos entrenamientos y una última puesta a punto en Holanda. También participará el último medallista paralímpico de plata en lanzamiento de bala, Brian Impellizzeri, que atraviesa su primera participación paralímpica y que en Lima 2019 ya avisó de sus condiciones.

En natación, crecen las expectativas, siempre fue un deporte en el cual el equipo argentino dio buenas presentaciones. Este año, con diez representantes, buscará subirse a lo más alto. Allí estará Fernando Carlomagno (número uno del ranking de su categoría 100 metros espalda S7. También estarán las experimentadas Daniela Giménez, Nadia Baez (medalla de bronce en Londres 2012) e Iñaki Basiloff, que, con 18 años, ganó siete medallas en Lima 2019, una de oro y seis de plata, y marcó el récord parapanamericano en los 400 metros libres S7 (4m43s30).

Rumbo a Tokio: la delegación argentina que participará en natación Twitter @ParalimpicosARG

Los Murciélagos buscarán revalidar su condición de últimos campeones en el GP de Tokio 2021, como también sus últimos podios a nivel paralímpico en Beijing, Londres y Río. El conjunto de boccia –bochas adaptadas– buscará abrir su camino a nivel equipos. Habrá que prestar atención a los históricos judocas Eduardo Gauto y Fabián Ramírez, experimentados campeones. Y, también, a Gabriel Copola y Mauro Depergola, en tenis de mesa, y al abanderado en Río 2016 y Lima 2019, Gustavo Fernández, campeón en tenis sobre silla de ruedas.

La delegación argentina en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020

ATLETISMO (12)

Yanina Martínez, Hernán Barreto, Hernán Urra, Brian Impellizzeri, Alexis Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Giménez Reynoso, Antonella Ruiz Díaz, Florencia Romero, Romina Fernández, Mahira Bergallo y Aldana Ibáñez.

NATACIÓN (10)

Daniela Giménez, Iñaki Basiloff, Matías De Andrade, Diego Nicolás Rivero, Lautaro Maidana Cancinos, Lucas Poggi, Analuz Pellitero, Nadia Báez, Elizabeth Noriega y Fernando Carlomagno.

BOCCIA (5)

Stefanía Ferrando, Ailén Flores, Mauricio Ibarbure, Jonatan Aquino y Luis Cristaldo.

PARACANOTAJE (2)

Lucas Díaz Aspiroz y Ariel Atamañuk.

FÚTBOL PARA CIEGOS (10)

Darío Lencina, Germán Muleck, Froilán Padilla, Ángel Deldo, Federico Accardi, Nahuel Heredia, Brian Pereyra, Maximiliano Espinillo, Marcelo Panizza y Nicolás Véliz.

REMO (1)

Brenda Sardón.

PARACICLISMO (4)

Rodrigo López, Mariela Delgado, Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa.

JUDO (3)

Eduardo Gauto, Laura González, y Fabián Ramírez

TENIS DE MESA (5)

Gabriel Copola, Mauro Depergola, Constanza Garrone, Verónica Blanco y Fernando Eberhardt.

TAEKWONDO (1)

Juan Samorano.

TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS (4)

Gustavo Fernández, Florencia Moreno, Agustín Ledesma, Ezequiel Casco y Florencia Moreno.