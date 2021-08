Lo que dijo Jorge Sampaoli durante el escándalo, el ataque del alcalde de Niza y la agresión de Jorge Desio a un hincha que se hizo viral

El incidente fue tan explosivo que el día después de la locura aún continúan los rebotes del escándalo. La situación fue muy inusual y sorprendió a todos. Tras una serie de agresiones, los hinchas de Niza invadieron el terreno de juego y se mezclaron en una batalla con los jugadores de Olympique de Marsella, que se retiró de la cancha, por lo que el partido por la tercera fecha del certamen francés fue suspendido.

Jorge Sampaoli, desencajado, participó de la gresca, y fue señalado por el alcalde de Niza como uno de los culpables del bochorno. Además, uno de los asistentes del argentino, podría recibir una dura sanción por la agresión a un hincha.

La primera mirada del gobierno francés sobre lo ocurrido llegó a través de Roxana Maracineanu, exnadadora olímpica y ministra de Deportes, que defendió a los jugadores de Olympique de Marsella y cargó contra los simpatizantes de Niza. “Lo que ocurrió es un insulto para el fútbol y debe haber penas”, comentó.

En Niza, algunos señalaron que el mal comportamiento de los jugadores y el cuerpo técnico de de Marsella, encabezado por Sampaoli, no hicieron más que empeorar la situación.

En las cámaras que se ubican en el ingreso a los vestuario del estadio Allianz Riviera, de Niza, se pudo ver cómo tras recibir una crítica de un integrante del equipo local, Samapoli reaccionó: “¿Que nosotros somos culpables? ¡Vos estás loco!”, le gritó el argentino .

Entre los cuestionamientos se menciona, por ejemplo, al delantero Dimitri Payet fue uno de los que devolvió uno de los objetos que le arrojaron. Ese fue el momento en el que la hinchada reaccionó e invadió el terreno. También apuntaron a la furiosa reacción que tuvo el entrenador, que se sumó a la batalla mientras algunos pocos intentaban detenerla.

Sin embargo, Maracineanu se puso totalmente del lado de los jugadores y culpó a la hinchada de Niza. “Me alegra que se hayan defendido, es lo que debían hacer. En un partido en el que se ataca así a los jugadores y a los árbitros es normal reaccionar. ¿Vamos a dejar que se insulte a los jugadores y se les arroje botellas de agua? Toda la responsabilidad es del equipo anfitrión y de las fuerzas de seguridad”.

La defensa encendida de Maracineau llegó poco después de que el alcalde de Niza, Christian Estrosi, escribiera un duro mensaje en redes sociales, responsabilizando al presidente de Marsella y a Sampaoli. “La violencia es siempre intolerable. La Liga debe adoptar sanciones después de determinar quién es el responsable. Si el comportamiento de algunos aficionados es inaceptable, también lo fue el del presidente del OM en la grada y el del entrenador en el campo”, escribió Estrosi, en culpando a Pablo Longoria y a Jorge Sampaoli.

Tras retirarse del campo de juego, el equipo regresó a Marsella y, por la madrugada, el plantel fue recibido por sus hinchas como héroes que regresan de una guerra. Hubo cantos y hasta fuegos artificiales.

Los hinchas de Marsella reciben a sus jugadores tras el escándalo

Quién es el asistente de Sampaoli acusado

Mientras los medios especulan sobre las posibles sanciones que pueden caberles a los futbolistas de Marsella que participaron de los incidentes, uno de los apuntado es otro argentino, Jorge Desio, ayudante de campo de Sampaoli.

Incidentes en Niza: la agresión de Jorge Desio a un hincha

Cuando las fuerzas de seguridad intentaban que el público regrese a la tribuna, uno de los hinchas discutía acaloradamente con un policía. Desio se acercó por el costado, y sin que el simpatizante pudiera verlo, le dio un puñetazo que lo tumbó.

Los hermanos Desio, Jorge, Hermes y Carlos, trabajaron en el seleccionado cuando Sampaoli estaba a cargo del equipo nacional. Jorge, de 53 años, aún acompaña al entrenador. Según los medios franceses, él sería el que recibiría la sanción más dura.

Carlos, Hermes y Jorge, los hermanos Desio, cuando trabajaban en la selección argentina Ricardo Pristupluk - LA NACION

Antecedentes de Sampaoli

Aunque no fue el que originó el inconveniente, Jorge Sampaoli participó del escandaloso momento que se vivió en el partido entre Niza y Olympique de Marsella. ,No es la primera vez que tiene reacciones como las de este domingo. El pasado 31 de julio, en un amistoso que su equipo disputó ante Villarreal de España casi se agarra a trompadas con el otro entrenador, Unai Emery, luego de que éste le hizo un gesto al argentino, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la discusión. El extécnico del seleccionado argentino reaccionó y debió ser contenido para que la situación no llegara a mayores en lo que era un simple partido de pretemporada.

A principios de este año y todavía como técnico Atlético Mineiro, también tuvo un ataque de furia. El entrenador argentino fue el protagonista de un fuerte insulto cara a cara contra el árbitro de ese partido en el que su equipo derrotó por 3 a 2 a Sport Recife, disputado el 21 de febrero. Su reacción llegó después de que le cobraron un penal en contra a su equipo. El DT desató su locura y hasta trató de “ladrón” al juez.

