Con nueve horas de acción para los pilotos, súper sábado de MotoGP en Termas de Río Hondo

La reprogramación de la actividad del Gran Premio de la Argentina de MotoGP se observa en la calle de boxes, en las tribunas, en el rostro de los pilotos y de los mecánicos. Un fin de semana atípico, fuera del lógico y detallado cronograma que desanda durante cuatro jornadas la categoría reina del motociclismo de velocidad. El problema de logística, con uno de los cinco vuelos que traían materiales desde la isla de Lombok (Indonesia) y que quedó varado en la escala en Mombasa (Kenia), por un desperfecto, desacomodó la planificación para lo que finalmente dos jornadas de súper acción y aceleración. Un continuado de motos en la pista que hoy comenzará a las 8.15, con el primer entrenamiento de Moto3, y terminará a las 17.45, cuando el MotoGP cumpla con la segunda tanda de prueba de clasificación.

Las palabras desafío y reto se multiplicaron en los discursos y análisis de los pilotos, que aseguran que serán los mecánicos quiénes tendrán la carga más pesada y extenuante de la tarea. El vuelo que puso en alerta el regreso del MotoGP al calendario aterrizó finalmente anoche en Tucumán y los palets con el material faltante fueron ingresando, en diez camiones, al autódromo de Termas de Río Hondo, donde durante la noche del viernes y esta madrugada el trabajo fue a destajo. Tener en condiciones las unidades para las prácticas, los entrenamientos y la clasificación, el examen que se deberá sortear para que los pilotos puedan aspirar a los mejores lugares de la grilla del domingo.

El campeón defensor, Fabio Quartararo firma autógrafos; los hinchas disfrutaron de una jornada atípica junto con los pilotos MotoGP

“Será duro para todos los mecánicos, pero ojalá que estemos por buen camino. La moto puede ser rápida en esta pista y creo que el agarre no será perfecto como en Mandalika o en Qatar, pero me gustan estas condiciones. Tendré que estar concentrado, porque la jornada del sábado será muy larga. Será importante aprender y transmitir lo que nos ofrezcan los ensayos”, comentó en la rueda de prensa Enea Bastianini, del Gresini Racing, que celebró en la apertura del campeonato en Qatar. Con 30 unidades, el piloto de Ducati marcha como puntero, luego de dos carreras, con apenas dos puntos de diferencia sobre el sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Factory).

El compañero de Binder es el portugués Miguel Oliveira, que se alzó con el triunfo en el segundo turno del curso, en el circuito de Mandalika. “Un cero y una victoria no era lo que buscaba, pero una victoria es una victoria y siempre la tomaré. Creo que la clasificación fue determinante, porque empecé el GP de Indonesia con el objetivo de mejorar en la qualy y así comenzaré acá, con la misma mentalidad. Esa es la meta para esta carrera, que no será sencilla para muchos equipos. Creo que debemos estar contentos teniendo en cuenta que algunos no tienen nada y en mi caso solo nos falta una bicicleta, por lo que el problema es menor. Condensar la actividad para el sábado será diferente y un desafío, especialmente para la mecánica”, relata Oliveria, que como todo el paddock estuvo en alerta por los rumores que rodearon la posible cancelación de la carrera o trasladar la fecha al lunes.

Los hoteleros, desde la tarde del jueves, ya preveían extender las estadías ante el pronóstico de un retraso en el arribo de los materiales, situación que finalmente no ocurrió.

Los pilotos Fabio Di Giannantonio y Enea Bastianini, del Grasini Racing, y un recuerdo junto a los fans del motociclismo de velocidad MotoGP

El Gran Premio de la Argentina marcó al campeón Fabio Quartararo, que se descubrió en el puesto 28 en Moto2 en 2018. Esa performance desencadenó un momento crítico, el que superó y el premio fue la corona que logró en 2021. “La primera vez que estuve aquí en MotoGP fue en 2019 y después de repasar los datos de aquella carrera, no lo hice mal. Obviamente, era un estilo diferente, por lo que es difícil pronosticar qué puede suceder”, se adelanta el francés, que rápidamente vuela hacia aquella carrera de cuatro años atrás: “Lo que sucedió después es un sueño. Ese día pensé que posiblemente jamás llegaría al MotoGP, así que desde ese momento esa carrera, que fue una de mis peores por lo compleja y difícil, es la que me hizo cambiar. Ahora, en retrospectiva, diría que es un gran recuerdo, porque puedo reírme de aquella carrera”.

El Diablo también se ocupó de lo que será un sábado agotador: “Tengo todo, pero será un reto para los mecánicos: van a tener mucho trabajo. Mañana será un día largo, genial para estar frente al televisor mirando motociclismo. Veremos si también termina siendo genial para nosotros”.

La organización liberó la FanZone y el público pudo disfrutar de un recorrido por la calles de boxes para admirar las motos MotoGP

El público extrañó el ruido de las motos en el autódromo, aunque la organización desarrolló múltiples actividades y liberó el FanZone para todas las posiciones. La exposición de las unidades en la calle de boxes -entre las 12.15 y las 13.30- le posibilitó a la multitud apreciar de cerca a las Ducati, Honda, Yamaha, KTM, Suzuki y Aprilia que conforman el parque de MotoGP.

El espectacular museo -una verdadera vuelta por un túnel del tiempo para apreciar motos y autos- resultó otro atractivo para calmar la ansiedad, mientras afuera la música, los vuelos acrobáticos de Jorge Malatini amenizaron una jornada que tuvo de todo, menos las motos en la pista. En los garajes se escondió la tensa calma que precede la furia.