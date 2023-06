Corea del Sur en el Mundial Sub 20: la eliminación en semifinales y la continuidad de un proyecto que ilusiona

escuchar

LA PLATA.- La paridad entre varias selecciones del Mundial Sub 20 Argentina 2023 es sorprendente. Más allá de que, como en cada competencia, hubo algunos equipos más débiles (Irak, República Dominicana y Fiyi, por citar ejemplos), hay otros que se animan a jugar de igual a igual ante los que, a priori, parten como los grandes favoritos. Pasó con Nigeria ante la selección argentina, con Israel ante Brasil, y también el jueves con Corea del Sur ante Italia. Más allá de no quedarse con la victoria, el equipo asiático demostró estar a la altura del desafío de disputar una semifinal de una Copa del Mundo.

La Azzurra se quedó con el boleto a la instancia decisiva luego de ganar 2 a 1 con goles de Cesare Casadei y Simone Pafundi (Lee Seung-Won empató parcialmente el cotejo), pero el conjunto surcoreano se plantó en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata con autoridad. Con la valentía de no sentirse inferior al gran favorito a quedarse con el título. Luchó hasta el último minuto para meterse entre los dos mejores y, aunque no lo consiguió, el plantel se retiró aplaudido por la gran cantidad de aficionados que se hicieron presentes. Definitivamente, más allá de la evidente tristeza de los futbolistas, el resultado no es lo más importante. El hecho de disputar los siete partidos del Mundial (jugará el duelo por el tercer puesto ante Israel el domingo) es consecuencia de un trabajo minucioso y exhaustivo. De un proyecto que busca llevar a Corea del Sur a lo más alto del fútbol internacional.

Hinchas de Corea del Sur festejan el 1 a 1 parcial ante Italia; el equipo asiático tuvo momentos de evidente superioridad. LUIS ROBAYO - AFP

El inicio se dio en el Mundial que el país asiático organizó junto a Japón en 2002. En aquella ocasión, Corea, entonces dirigida por el neerlandés Guus Hiddink, finalizó en el cuarto puesto. Un logro inédito. Y definitivamente fue un punto de partida para cambiar la manera de ver el fútbol en ese rincón del planeta. Las grandes empresas y la Asociación de Fútbol invirtieron mucho más dinero para la construcción de canchas de primer nivel y, además, se modificaron las reglas de la Primera División local: todos los clubes pasaron a tener la obligación de contar con categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 18. Algo fundamental con vistas al futuro.

Esas categorías inferiores formaron nuevos talentos y los resultados están a la vista. Jugadores en las mejores ligas del mundo, talentos emergentes en cada temporada y buenos resultados en certámenes internacionales. En todas las categorías. El fruto de un trabajo bien ejecutado. Ahora el mundo mira con otros ojos a Corea del Sur, y así lo explicó Sasha Shin, ex scout de la Asociación, en diálogo con El Comercio durante el Mundial Qatar 2022: “Diez años atrás, cuando los scouts de Europa conversaban conmigo, lo primero que me preguntaban era si el jugador era famoso en Corea, porque ellos buscaban futbolistas rentables en cuanto a marketing”, afirmó. “En la actualidad es muy diferente. Los surcoreanos tienen buena actitud, técnica y son talentosos para jugar en el nivel más alto de Europa, como por ejemplo Son Heung-min”, cerró.

Lee Seung-Won, el capitán de Corea del Sur, celebra tras empatar transitoriamente la semifinal ante Italia, desde los doce pasos. Natacha Pisarenko - AP

La Sub 20 es el ejemplo perfecto de esto. Luego de organizar el Mundial de la categoría en 2017, en el que se quedó en octavos de final, se consolidó como uno de los equipos más fuertes del mundo. En Polonia 2019 fue subcampeón tras perder en la final con Ucrania. Y en Argentina 2023 tiene chances de integrar el podio nuevamente, de la mano de grandes futbolistas como Choi Seok-Hyun, Lee Seung-Won y Bae Jun-Ho, que demostró toda su categoría en el enfrentamiento ante la Azzurra, con lujos, gambetas y un tribuneo constante que provocó el reconocimiento no solo del público, sino también del DT italiano Carmine Nunziata: “Corea es un equipo muy fuerte, sabíamos que iba a ser difícil derrotarlos. Tienen jugadores muy buenos como el ‘10′ (Bae Jun-Ho), que hoy jugó un gran partido”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Los destellos de calidad de Bae Jun-Ho, el 10 de Corea del Sur

BAE-DONA 🔥



⛩️ El 10 de Corea está desatado y hace estragos en Italia. Esta la sacó Desplanches.



¿Habrá alargue para definir el segundo finalista del Mundial Mundial de la FIFA™ #Sub20enDSPORTS? 🕒 pic.twitter.com/3GSPozQ7xt — DSports (@DSports) June 8, 2023

El desparpajo del 10 denota el evidente cambio en la preparación de los jugadores jóvenes de Corea del Sur. Antes solo importaba ganar. No había lugar para acciones individuales que pudieran marcar la diferencia. Daba lo mismo si se trataba de partidos de la selección mayor o de las inferiores de algún club. Los entrenadores ponderaban -a veces por demás- las jugadas colectivas por sobre las individuales. Pero ahora se les permite a los futbolistas que sean más creativos. Sin dejar de lado la cohesión del equipo, algo que sigue siendo característico en todas las selecciones del país.

“En Corea del Sur no tenemos equipo de reserva. Utilizamos el mismo sistema que los Estados Unidos. Después de la Sub 18, los jugadores ya pueden ser profesionales. Primero van a la universidad, juegan ahí, mejoran su nivel y, luego de dos años, tienen la oportunidad de ir al primer equipo. Ahora tenemos jugadores con buen nivel para pelear con las selecciones más fuertes del mundo”, afirmó Sasha Shin el año pasado. Y eso se vio reflejado esta noche. Jugaron de igual a igual ante un rival de fuste, e incluso fueron superiores en varios tramos del partido, pero un golazo de tiro libre de Simone Pafundi a los 41 minutos de la segunda mitad, dio por finalizado el sueño coreano.

Lee Young-Jun se lamenta luego de desperdiciar una chance clara de gol ante Italia. Gustavo Garello - AP

Ahora el objetivo, en cuanto a resultados se refiere, será ganar la medalla de bronce en el duelo del domingo ante Israel, que también se llevará a cabo en La Plata. Después de dicho compromiso, el proyecto continuará. Emergerán nuevos talentos y las categorías formativas seguirán permitiendo la libertad de acción de los futbolistas en cada división. Todo esto, evidentemente, en la búsqueda de convertir a Corea del Sur en una potencia, no solo del continente asiático, sino también del resto del plano internacional.