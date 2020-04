Paulo Dybala Crédito: Instagram/Dybala

De los seis deportistas argentinos infectados de coronavirus, cinco se recuperaron tras los tests que le dieron negativo, mientras cumplen con el protocolo de continuar con la cuarentena durante dos semanas. Los futbolistas Germán Pezzella , Ezequiel Garay , Matías Vargas , el ciclista Maximiliano Richeze y el basquetbolista Facundo Corvalán dejaron atrás la enfermedad.

El caso pendiente de aclaración es el de Paulo Dybala , que en las últimas horas podría haber recaído tras haber superado un primer contagio junto a su pareja Oriana Sabatini.

El último en hacer pública su rehabilitación fue el primer caso conocido de un futbolista de nuestro país: Germán Pezzella (Fiorentina), que el 14 de marzo comunicó que había contraído el virus Covid-19. En su cuenta de Instagram, el zaguero central surgido en River escribió este domingo: "Hola todos! Quería compartir con ustedes que hoy nos confirmaron, después de los estudios necesarios, que @vlahovicdusan @patrickcutrone y yo, hemos superado al COVID-19. Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas que se revertirá la situación que hoy vivimos. Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y nuestros compañeros, volveremos a disfrutar juntos". Los otros dos compañeros recuperados a los que se refiere Pezzella son el delantero italiano Patrick Cutrone y el atacante serbio Dusan Vlahovic.

El viernes 31 de marzo, en una entrevista con TNT Sports, Dybala contó los síntomas que tuvo al enfermarse y el alivio tras conocer el examen negativo: "Quería entrenarme y me faltaba el aire a los cinco minutos, notamos que algo no estaba funcionando bien. Después que nos dijeron a través de los tests que habíamos dado positivos, ahí empezaron a llegar otros síntomas, como tener tos, cansancio, yo tenía mucho frío... era un poco convivir con eso, y no desesperarnos. Ahora me siento bien, mucho mejor, estos días no tuve ningún síntoma, tampoco Oriana". Justamente fue su novia que hace un par de días volvió a encender una alarma: "Me hicieron otro test que dio positivo: por ende, sigo teniendo coronavirus". No especifica si también volvió a contagiarse Dybala de una enfermedad que se transmite con mucha celeridad entre personas que no permanecen en aislamiento social.

Ezequiel Garay, al igual que otros diez integrantes del plantel y el staff de Valencia, se recuperaron del coronavirus. El zaguero central formado en Newell's se habría contagiado de los compañeros que enfrentaron el 19 de febrero a Atalanta en Milán por la Champions League, partido que fue definido como una "bomba biológica" por los infectólogos. Garay no viajó para ese encuentro porque estaba lesionado y tampoco participó en la revancha en Mestalla el 10 de marzo, a puertas cerradas, un día antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus como una pandemia.

Otro futbolista que recibió el alta fue Matías Vargas (Espanyol) . Tanto el club catalán como el volante proveniente de Vélez habían mantenido en reserva los nombres de los infectados. Fue Fernando Batista , director técnico del seleccionado argentino olímpico , quien reveló el 25 de marzo que uno de los integrantes de lista preliminar para los Juegos de Tokio había dado positivo: "Dice que de golpe empezó a sentir cansancio, un poco de fiebre. Él creía que podía dar positivo porque había varios compañeros con el virus. Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy consciente".

Tras estar internado en un hospital de Junín, el basquetbolista Facundo Corvalán, que juega en Real Canoe de la Liga LEB Oro (segunda división de España), volvió a su casa y transmitió en su Instagram la satisfacción por haberse repuesto del virus: "¡Primer día en casa después de haberle ganado al virus! Así estoy, con una felicidad que es imposible de disimular! Tantas cosas se me pasaron por la cabeza. 19 días en el hospital, 19 días en donde hubieron momentos de todo tipo. Algunos me preguntaron: '¿Sentiste miedo?'. Y les digo: obviamente sí. Me preguntaba en mi cabeza: ¿y si mis síntomas aumentan? ¿Y si se me pone jodida? Esa incertidumbre, ese miedo...".

El ciclista Maximiliano Richeze fue dado de alta tras permanecer 18 días internado en un hospital de los Emiratos Árabes Unidos. "Gracias a los médicos y enfermeras del hospital de Abu Dabi por haberme curado, gracias a mi equipo por su apoyo y especialmente a todas las personas por los mensajes y el afecto", escribió Richeze, de 37 años, en las redes sociales. En diálogo con la agencia Télam agregó: "Tuve un poco de miedo e incertidumbre porque era un virus nuevo y los doctores no sabían cómo iba a evolucionar. No se sabía mucho del virus, ni qué iba a pasar. En el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien; así que no sabía cómo me iba a afectar el virus. Al principio lo viví con un poco de inquietud, pero después me fui tranquilizando.En la mitad de los días en los que estuve en el hospital empecé a moverme un poco, a hacer algo de actividad, y con eso también pasaba el tiempo".

La evolución de Hugo Gatti

Internado desde el 25 de marzo en Madrid, el exarquero Hugo Gatti mejora del diagnóstico de coronavirus, según lo informó su hijo Lucas Gatti en su cuenta de Twitter, donde también alentó la posibilidad de que en los próximos días regrese a su cada en la capital española.