Cuánto cuesta el exclusivo set de viaje que usó Leo Messi para llegar a la concentración de la selección argentina

Comenzó la cuenta regresiva para ver a “La Scaloneta” otra vez en acción. El jueves a partir de las 18 (hora local) la selección argentina se enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. En los últimos días, los futbolistas llegaron a los Estados Unidos para comenzar los entrenamientos en la sede de Inter Miami. El partido marcará el regreso de Lionel Messi al equipo, puesto que se perdió los últimos encuentros por la lesión en el tobillo que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia, donde la Argentina se consagró bicampeón continental.

El capitán no dudó en evidenciar su felicidad de volver a lucir la camiseta albiceleste. El martes se reencontró con sus compañeros y subió a su Instagram una foto de su llegada a la concentración. Sin embargo, las miradas de sus millones de seguidores se posaron en sus artículos de viaje: un exclusivo bolso de mano rosa y una carry on negra de una exclusiva casa de modas francesa.

Lionel Messi subió una foto de su llegada a la concentración y su look no pasó inadvertido (Foto: Instagram @leomessi)

El martes, Leo Messi subió a sus historias de Instagram una foto para evidenciar su regreso a la selección argentina. Y no lo hizo de cualquier manera, sino con mucho estilo. “Modo selección”, escribió en la foto en la cual se lo pudo ver con un look muy canchero de remera, manga corta estampada, unas bermudas de jean y un par de zapatillas en un tono mostaza con detalles en blanco. No obstante, fueron sus accesorios de viaje los que causaron furor.

El rosarino llevó colgado al hombro un bolso de cuero fucsia de Louis Vuitton con detalles en marrón y la clásica estampa de la marca. Se trató del modelo Speedy P9 40, pieza de la colección otoño-invierno 2024 que lanzó el músico Pharrell Williams junto a la marca. Según la información de la página oficial de la marca en España, el bolso de viaje - que además cuenta con un bolsito más pequeño en su interior - tiene un valor de 9000 euros, que, según la cotización actual se la moneda europea, serían alrededor de 10.000.000 de pesos. No obstante, para su adquisición, hay que comunicarse con un asesor de ventas, puesto que son pocos los locales que lo tienen disponible.

El bolso de Leo Messi tiene un precio de 9000 euros (Foto: es.louisvuitton.com)

Por otro lado, el argentino también llegó con una carry on negra de cuatro ruedas de la misma marca de lujo. Según se pudo advertir, se trató de la valija Horizon 55 en el modelo Monogram Eclipce, un diseño clásico de la firma francesa. La pieza está disponible en la página oficial por un valor de 2800 euros, lo cual, según la cotización actual, serían alrededor de $3.140.000.

La valija de Messi se vende a 2800 euros (Foto: es.louisvuitton.com)

Cuando juega la selección argentina

El equipo de Lionel Scaloni - que se encuentra como líder en la tabla con 18 puntos - se medirá ante el seleccionado venezolano este jueves 10 de octubre por las Eliminatorias 2026. La cita será a partir de las 18 (hora argentina) en el estadio Monumental de Maturín. Se podrá seguir el partido en vivo por TyC Sports y Telefe y por las plataformas digitales: Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y MiTelefé.

El siguiente partido de la selección argentina será de local el martes 15 de octubre ante Bolivia en el estadio Más Monumental a partir de las 21.

