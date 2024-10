Por primera vez, Antonela Roccuzzo habló sobre cómo es su día a día en Miami

Escuchar

Sin duda alguna, Antonela Roccuzzo atraviesa un gran presente profesional. En el último año, se convirtió en toda una influencer de la moda y empezó a trabajar codo a codo con prestigiosas marcas de ropa, joyas y cosméticos. Si bien siempre tuvo un perfil bajo, encontró en ese espacio una forma de darse a conocer y de entablar un vínculo con las más de 40 millones de cuentas que la siguen en Instagram. Aunque en el último tiempo posó un poco más para las cámaras, no fue hasta este mes que se animó ser la portada de una revista y dar una entrevista.

La rosarina aparece en la nueva edición de Haute Living, una reconocida revista de Miami. Además de hacer una producción de fotos donde se lució con joyas de oro y diamantes y elegantes outfits, también habló un poco sobre su presente en Miami con Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (6) y sorprendió a más de uno al contar en detalle cómo es un día en su vida.

Anto Roccuzzo posó para la portada de la revista Haute Living de Miami (Foto: Instagram @hauteliving)

A lo largo de los años, Antonela Roccuzzo fue la encargada de mostrarle al mundo la intimidad de la familia Messi. Compartió fotos de vacaciones familiares, previas de partidos de fútbol de Leo y tardes en casa con los niños. Paralelamente, en el último tiempo empezó a exhibir en redes sociales un poco más de su vida: desde sus salidas con amigas hasta sus rutinas de entrenamiento en el gimnasio y también sus proyectos laborales y los eventos de lujo a los que la invitan.

Hasta el momento fue solo Leo Messi quien reveló públicamente detalles de la rutina de su familia en Miami, sin embargo, este martes los fans se encontraron que Roccuzzo dio su primera entrevista para una revista estadounidense en la que, justamente, dio detalles de como es su día a día.

“Mi vida diaria es bastante normal. Nos levantamos temprano, llevamos a los niños al colegio y después voy al gimnasio o trato de hacer alguna actividad física”, le dijo Antonela a la revista.

“El resto de la mañana y del día lo dedico al trabajo. Si tengo alguna reunión, evento o compromiso laboral, trato de programarlo mientras los niños están en el colegio. Por la tarde, me centro en pasar tiempo con ellos. Asistimos a sus actividades extraescolares, cenamos temprano y luego es hora de dormir”, indicó.

Anto Roccuzzo reveló que se levanta temprano y tras llevar a los niños al colegio va al gimnasio (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En este sentido, le preguntaron cómo sería su “día ideal” tanto en familia como en solitario. “Un día familiar ideal sería juntarnos todos, pasar tiempo con amigos y hacer un asado. En cuanto a un día a solas, ¡ni siquiera recuerdo la última vez que tuve un día entero para mí!”, aseguró. “Pero diría que hacer ejercicio, leer y ver una película sería perfecto”, reflexionó.

La argentina es la cara de la nueva edición de Haute Living. “Antonela Roccuzzo hace su debut”, reza la portada de la revista. Anto lució elegante para la foto principal con un vestido negro escote palabra de honor con un par de aros y un collar de oro amarillo y diamantes de Tiffany & Co., la prestigiosa joyería con la que trabaja. Llevó el cabello suelto con mucho movimiento y un maquillaje glowy en tonos marrones con un leve brillo rosa en los labios.

Anto Roccuzzo suele ser la encargada de compartir en redes sociales las actividades familiares del clan Messi. Justamente el fin de semana mostró que junto a Leo, Mateo y Ciro acompañaron a Thiago en un partido con la Sub 12 de Inter Miami Academy. “Hoy alentando a Thiagui”, comentó en un posteo que hizo en Instagram.

El fin de semana Antonela Roccuzzo, Leo Messi y sus hijos Mateo y Ciro fueron a alentar a Thiago en un partido de fútbol (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Roccuzzo público algunas fotos que se tomaron en las gradas de Inter Miami y dejó entrever su look cómodo y canchero: una musculosa rosa, unos pantalones negros y como toque final un par de lentes de sol. Por su parte, el campeón del mundo optó por un outfit deportivo de remera, manga corta y pantalones cortos. Como no podía ser de otra manera, llevó el mate y dejó entrever que su termo estaba repleto de stickers relacionados con la selección argentina, donde por supuesto no faltó el diseño de la Copa del Mundo.

