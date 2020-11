Dalma y Diego Maradona en marzo de 2020 en el partido Boca-Gimnasia, junto a Benjamin Agüero Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

Ayer se conoció la noticia de la internación de Diego Maradona, ante eso, su hija Dalma se expresó en redes sociales. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'un periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... ¿y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no?".

Luego, confesó que escribió varios mensajes, pero que los fue borrando, y lanzó: "Lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as los y las chupasangre, que no le pase nada".

Días atrás, conversó con Los ángeles de la mañana y manifestó su preocupación porque el astro del fútbol se contagie de coronavirus, ya que "es una persona de riesgo". De todos modos, en esta ocasión, allegados a Diego Maradona descartaron que la internación fuera por síntomas vinculados al Covid-19.

En esa entrevista, Dalma también contó que tiene una relación fluida con su papá y desmintió que él la haya echado a ella o a su hermana Gianinna. "Hablo y lo visito, pero no lo publico en las redes y no se enteran. Escucho muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas".

En relación a esto, este viernes Diego Maradona cumplió 60 años y, si bien Dalma no fue a su casa, en Brandsen, escribió un tierno mensaje en Twitter, acompañado de una foto del futbolista con ella, cuando era chica: "Sumale 50 a esa camiseta y sé feliz siempre! Te amo".

La internación de este lunes fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó al ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata durante la pandemia.

