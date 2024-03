Escuchar

En un acto de honestidad, Dalma Maradona reveló que tuvo que tomar la difícil decisión de dejar de trabajar temporalmente debido a los problemas de salud que atravesó en el último tiempo. Si bien no profundizó en detalles específicos sobre sus dolencias, la actriz afirmó que ya se encuentra recuperada.

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe respondió a una pregunta directa de un seguidor abordando el tema con sinceridad. Cuando se le preguntó si actualmente se encuentra trabajando, Dalma sorprendió a todos al reconocer que debió tomarse un impasse porque en los últimos meses no estuvo del todo bien.

“Desde que dejé la radio, no trabajé porque estuve bastante complicada de salud, pero ahora ya estoy perfecta”, reveló. La hermana de Gianinna Maradona adelantó, además, que pronto se embarcará en un nuevo desafío: “Voy a arrancar un proyecto súper los primeros días de abril”, mencionó.

A través de LAM (América TV), Ángel de Brito también dio detalles respecto a cómo se encuentra la hija del exastro de fútbol: “Dalma reaparece después de mucho tiempo, saben que ella estuvo un poco guardada, recién ahora lo contó en sus historias de Instagram por un problema de salud que la tuvo bastante complicada”.

El posteo que Dalma Maradona compartió en Instagram Instagram

A través de la misma red social donde compartió su situación, la actriz también interactuó con sus seguidores sobre otras cuestiones, Y varios aprovecharon la oportunidad para preguntarle las razones por las que no tiene relación con sus medio hermanos, nacidos fruto de las relaciones que su padre mantuvo a lo largo de su vida con otras mujeres.

“Para que exista una relación tiene que ser mutua y si ninguno de los lados está interesado, ¿por qué la culpa es de un solo lado? A veces las personas son tan distintas que no se da”, aclaró la hija de El Diez en relación con la falta de interacción con el resto de los hijos de Maradona. Sobre el mismo tema, Dalma también se excusó: “Nos culpan por haber sido las hijas que compartieron toda su vida con él. Mala leche son algunas cosas que tuve que escuchar que me hacen no querer tener nada que ver con nadie”.

Su salida de la radio y su nuevo emprendimiento

Después de su salida de la radio a mediados del año pasado, tras dar por finalizado su paso por el programa Un día perfecto (Metro), la actriz se embarcó en un nuevo emprendimiento laboral. Luego de asociarse con una marca de ropa y accesorios para bebé, la hija de Maradona comenzó con la comercialización de portachupetes personalizados y logró un buen recibimiento del público.

Mediante encargos, la mamá de Azul y Roma se volcó en la confección de portachupetes que llevan el nombre que desee el cliente.

Para dar cuenta de su trabajo, Dalma subió entonces un video en las redes en el que se mostró en primer plano anunciando su nueva apuesta. “Les quiero contar que la súper noticia es que llegamos al portachupetes número 100, así que muchas gracias a todos”, afirmaba meses atrás al mismo tiempo que revelaba que había novedades y que tenía nuevos productos para ofrecer.

Para este emprendimiento, Dalma se asoció con la marca Gioco di Re, que se dedica a la venta de indumentaria para bebés, quien no solo le da exposición al producto en su tienda online, sino que además se encarga de la distribución de cada uno de los pedidos. En el perfil de Instagram de la marca, que fue lanzada por la diseñadora de indumentaria María Ana Fiorante en noviembre de 2014, hay una serie de historias destacadas en las que se recopilaron imágenes sobre el lanzamiento del emprendimiento de la hija de Maradona.

