Messi se encontró con Lionel Richie, el cantante estadounidense que inspiró su nombre

Lionel se encontró con Lionel. El saludo entre Lionel Messi, el astro del fútbol argentino y mundial, y el cantante estadounidense Lionel Richie no pasó desapercibido y quedó plasmado en una serie de postales que compartió el legendario artista, quien inspiró el nombre del Diez de la Selección.

El cruce de los dos Lionel se dio en Fort Lauderdale, después del partido entre el Inter Miami y LAFC, en el que el equipo de Messi logró pasar a las semis del torneo de la Concacaf.

Por lo que se ve en las imágenes, Messi y Richie se encontraron en un pasillo del estadio e intercambiaron un amistoso apretón de manos y unas palabras.

Lo más destacado del encuentro es que Richie inspiró el nombre del astro argentino. “Cuando Lionel conoce a Lionel! La mamá le puso así por mí... Y ahora acá estamos”, escribió el cantante con un emoji de risas. “Fue genial conocerte después de todos estos años”, le dijo también y afectuosamente al futbolista, en un posteo de Instagram donde además compartió las fotos de ambos.

La historia del nombre

Hace 12 años, cuando Leo cumplía 23 años y estaba en Sudáfrica para el Mundial con la Selección, su mamá, Celia Cuccittini, dio detalles en Telefe de cómo fue el día que nació su hijo. “Me pasé de fecha, venía difícil, estaba programado. Me interné a las 6 de la mañana y Leo nació a las 16.20 de la tarde. Estaba pasada casi una semana más y el médico no quiso arriesgar, así que dijo ‘vamos a inducir el parto’”, contó ese día la mujer rosarina.

“Como no teníamos nombre de varón, siempre me gustó Leonel. Cuando Jorge lo puso, ¡le puso Lio! Cuando vino, casi lo mato”, narró también Celia, entre risas, y reveló entonces por qué su marido eligió la “i” en vez de la “e”. “Porque nos gustaba mucho Lionel Richie”, explicó. La historia sobre el nombre del Diez dio vueltas al mundo.

El cantante ya se había enterado de esto. En su momento, el intérprete de Endless Love y Say you, say me exlcamó: “Al principio pensé que era una broma. Después hice mi investigación y su mamá lo había dicho. ¡Era verdad! Entiendo que él no sabe cantar pero me gustaría anunciar que no puedo jugar al fútbol. Así que vamos a ser los mejores amigos".

Finalmente, ambos tuvieron sus fotos juntos.

Mientras, esta semana se conoció que Richie llegará a la Argentina para tocar el próximo 11 de septiembre en el Movistar Arena, a diez años de su primer show en el país. Tal vez Celia y Jorge quieran ser de la partida.

