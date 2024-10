Karina Antoniali, amiga de Elba Marcovecchio, habló sobre la disputa entre la mujer y las hijas de Jorge Lanata: “No querían que se case para no repartir la herencia”

Escuchar

Esta tarde, Karina Antoniali, abogada y amiga de Elba Marcovecchio, hizo fuertes declaraciones sobre la tensa relación que existe entre la mujer de Jorge Lanata, que permanece internado en estado delicado desde el 14 de junio, y las hijas del periodista, Bárbara y Lola Lanata. En una entrevista telefónica con el programa A la tarde (América), la exmujer de Eduardo Fort reveló detalles hasta ahora desconocidos en medio de la delicada situación de salud del esposo de su amiga: “ Cuando Jorge le pidió matrimonio a Elba, Bárbara le retiró el saludo . En cambio, Lola la adoraba. Ella sí le hablaba; Bárbara no”.

Si bien las tensiones se hicieron públicas el mes pasado a raíz de una demanda interpuesta por las hijas de Lanata, según Antoniali, las diferencias entre la mujer y las descendientes del periodista parecen haber surgido desde el momento en que Lanata y Elba decidieron casarse. “ Las hijas no querían que se casaran, porque no querían que se repartiera la herencia. Las hijas no la quieren al lado del papá. Creo que está justificado el accionar de Elba; el poder que le dejó Jorge les molesta. Lo que vale es lo que firmó Lanata, para darle el poder a su mujer”, afirmó.

Al ser consultada sobre qué sucedió con Lola, la hija menor de Lanata, Antoniali comentó: “Yo no me puedo meter porque eso no lo sé. Puede ser que haya sido influenciada. No tomen mis palabras como que son de Elba, aunque la conozco hace nueve años. No sé qué pasó con Lola porque había buena onda, no creo que haya pasado nada…” .

Antoniali también expresó: “ Elba decidió no meterse en las internas de Jorge con sus hijas para no entrar en conflicto con las chicas ni con su marido . Elba quiso tener relación con las hijas de Lanata. Con Lola no había ningún problema; con Bárbara siempre hubo problema y, desde mi punto de vista, Lola está influenciada por Bárbara. La mamá de Lola [Sara Stewart Brown] es divina. La mamá de Bárbara lo dejo a tu criterio [Andrea Rodríguez]. A Jorge le molestaba lo que pasaba con las hijas, pero como Elba es relajada, no se metía”.

Un posteo reciente de Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista (Foto: Instagram @barbaralanata)

Respecto de los clips difundidos, donde se ve a Elba aparentemente ordenando y retirando objetos de la casa del periodista, Antoniali lanzó una fuerte acusación: “ Para mí, ellas filtraron los videos” , refiriéndose a las hijas de Lanata. Sobre el manejo del patrimonio del periodista, destacó: “El poder a Elba se lo dio Jorge en todas sus facultades. Me saco el sombrero con Lanata, que no es ningún estúpido; es súper inteligente y si le dejó el poder a Elbita es porque ella hizo las cosas bien, incluido cuidar el patrimonio de Jorge. Yo también tengo hijos adolescentes y pueden pensar que el pan es para siempre”.

Sumado a eso, negó rotundamente que Marcovecchio tenga intereses económicos en la relación: “No hay un interés económico, como dice todo el mundo. En la última internación, Jorge le dijo a Elba que necesitaba que ella le guarde ‘esto, esto y esto’. Fue Jorge quien le pidió que ella guardara cosas si estaba más de un mes internado ”.

Cuidados especiales

La abogada resaltó el cuidado y dedicación de su amiga hacia Lanata: “ Elba acondicionó toda su casa para Jorge. En su casa tiene baño de discapacitados para él; en la cama tiene oxígeno para él. Ella le mandó a hacer un sillón para apoyar los brazos más alto cuando se sienta en la mesa. No tiene alfombras para que él pueda andar con la silla de ruedas y el andador, en el departamento de ella, porque vivían en departamentos separados”.

“ Jorge está fascinado con Elba, le falta el babero , están muy enamorados. Él, con los hijos de Elba, Allegra y Valentino, se llevaba también súper bien”, agregó Antoniali.

Lola Lanata junto a su padre (Foto/Instagram: @lolitalanata)

Al referirse a las críticas que recibió su amiga, Antoniali afirmó: “La están atacando de todos lados. Dicen que nadie banca a Elba, pero lo que pasa es que las amigas de Elba no son famosas; son minas que laburan, abogadas, diseñadoras”. Y agregó: “Elba tiene una casa y cuatro departamentos” , dejando en claro que su amiga no tiene intereses económicos en la relación con Lanata.

La amiga de Marcovecchio fue aun más directa al hablar del entorno laboral del periodista: “ Todas las compañeras de Lanata son unas envidiosas. Elba es inteligente y la plata viene de ella, representa gente de todos lados. ¿Te pensás que Elbita le va a sacar una cartera a Lanata? ”. Y al ser consultada si las compañeras de Jorge sí tendrían interés económico, respondió: “Sí, pero él se cagaba de risa”.

También relató un episodio en el que Elba protegió el patrimonio del periodista: “Cuando lo internaron a Jorge, él quería vender dos cuadros y Elba los sacó de la venta; ella le cuida el patrimonio . Todos los que hablan son allegados de Andrea [Rodríguez, expareja de Lanata y madre de Bárbara]. [...] Hay una lista enorme de gente apoyando a Elba. El jueves pasado fue el peor momento en que la vi a Elba”.

Finalmente, Antoniali compartió el estado emocional de su amiga: “ La verdad es que ellos están súper enamorados. Él sigue vivo y Elba va dos o tres veces por día a verlo. Elba está destrozada ; yo la vi el jueves pasado y a las 9 de la noche se fue a la clínica, después de hablar con su psicólogo. Mi amiga está hecha bolsa”.

