De Maradona a Messi, el video de la selección argentina para arengar en la semifinal con Inglaterra

Antes, durante y después de los partidos de la selección, tanto en las Copas del Mundo como en partidos de otra índole, hay una canción que se repite, cruza generaciones y nunca se agota: “Y ya lo ve/ Y ya lo ve/ ¡El que no salta es un inglés!”. El hit sonó en la noche de Kansas, el sábado, cuando Argentina venció 3-1 a Suiza y sacó el pasaje a la semifinal, en la que se encontrará justamente con Inglaterra.

“Es sólo un partido de fútbol”, advirtió Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, minutos después de la sexta victoria de su equipo en este Mundial, a sabiendas de que el cruce con los británicos remite, inevitablemente, a la Guerra de Malvinas, en 1982. Jordan Pickford, arquero del conjunto europeo, también había sido consultado al respecto y manifestó estar de acuerdo con Scaloni.

Los banderazos, un clásico de la hinchada argentina en el Mundial Aníbal Greco - La Nación

En la noche de este martes, de cara al duelo que comenzará el miércoles a las 15 (hora argentina), la Asociación del Fútbol Argentino publicó desde la cuenta oficial de la selección un video alusivo al cruce con los ingleses. “Salten todos” fue el disparador del mismo, en consonancia con uno de los himnos de la tribuna.

“Salten, salten todos para ganarle al que no salta”, comienza el spot, que incluye referencias tanto a Lionel Messi, figura del equipo y líder de la tabla de goleadores de este Mundial (con ocho tantos), como a Diego Armando Maradona, de icónica y consagratoria actuación frente a los británicos en el cruce de cuartos de final del Mundial 86.

“Salten desde donde estén, porque estamos en semis con ocho goles de Leo, y al mundo ya le saltó la ficha”, menciona la voz en off en uno de los pasajes del video, en el que también alude a la Mano de Dios de Maradona, con la frase “salten por la historia, como saltó alguna vez aquel 10, que esta tierra se la banca”.

“Salten. Que si te caes, este equipo nunca te va a dejar tirado”, cita el locutor, en clara señal a aquella respuesta de Messi luego de la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita, en el inicio del Mundial de Qatar 2022. En esa línea, sobre la búsqueda de revalidar el título del mundo, sentencia que “a la cancha salta un equipo que va a dejar todo para volverlo a intentar”.

Los posibles enfrentamientos entre hinchas argentinos e ingleses generan alerta y copan la agenda, ya que el partido que se disputará en el estadio donde habitualmente es local Atlanta United está considerado como un evento de “alto riesgo”.

Por eso, tanto el lunes como el martes hubo reuniones entre representantes de seguridad del Georgia (estado donde se disputa el encuentro), Florida (en Miami también hay miles de hinchas, pese a la distancia), miembros del FBI y organismos de seguridad de Argentina e Inglaterra.

¡Caos en Miami! 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Pelea multitudinaria entre hinchas argentinos e ingleses a días del partido de semifinal del #Mundial2026 pic.twitter.com/KTnKCs5yEX — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) July 13, 2026

Una de las decisiones que tomaron en esos cónclaves es que estará prohibido el ingreso de banderas con las Islas Malvinas. La medida, que causó controversia en las redes sociales, fue confirmada por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, bandera también inglesa; pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, alegó Monteoliva, quien en diálogo con Now Radio especificó que insignias o remeras con la leyenda “las Malvinas son argentinas” serán consideradas “de contenido político”.

"Monteoliva":

Porque la ministra de Seguridad informó que los argentinos no podrán ingresar con banderas de las Islas Malvinas al partido contra Inglaterra pic.twitter.com/j0DCqbOCci — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

“Las banderas (con imágenes o menciones a Malvinas) no van a poder entrarlas, las tendrán que dejar afuera; lo mismo si van con una camiseta que no esté permitida, tendrán que cambiársela afuera”, subrayó la funcionaria.

En tanto, lo que no podrán penalizar ni prohibir son las canciones, ya que -según dijo Monteoliva- “ahí se vuelve un poco más complicado. No se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente”. Varios de los temas de la hinchada albiceleste hacen mención a “los pibes de Malvinas”, en homenaje a los combatientes.

"Los ingleses tienen miedo porque sabe que esta banda tiene huevos. En Azteca ya corrieron y mañana los vamo a correr de nuevo..." 🇦🇷



Así se vive el banderazo argentino en Atlanta. pic.twitter.com/G56CGR9wqK — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2026

“Los ingleses tienen miedo/ Porque saben que esta banda tiene huevos/ En Azteca ya corrieron/ Y este año lo vamo’ a correr de nuevo”, fue una de las canciones desafiantes que se escuchó durante el banderazo argentino en Atlanta, donde distintos barras esperan poder decir presente dentro del estadio.

La mención al estadio Azteca se centra en el recordado combate de barras argentinos y hooligans dentro de las tribunas, durante el partido entre Argentina e Inglaterra en México 86, cuando Raúl Gámez, exmiembro de la hinchada de Vélez y luego emblemático presidente del club, se trenzó con varios violentos británicos.